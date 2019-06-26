一個社會禮崩樂壞、管治失控，必有迹可尋。「十四萬人齊解甲，更無一個是男兒」，正如本報「功夫茶」話齋，睇吓今時今日香港，特首高官「豎降旗」，執法部門「齊解甲」，行政會議已連續第二周休會，龜縮林鄭加上一個庇奸護淫、醜聞不絕、長期「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊，特區政府的明天，有乜可能見到霞光滿天？



佔中後社會一直撕裂，特衰政府沒有找出病灶，一味縱惡，姑息養奸，終於把蚊螆養成大鱷，一個修例風波竟變成反政府的驚濤駭浪，「好打得」變「好跪得」，牆倒眾人推，林鄭一鋪清袋，而一班廢柴高官更無一人是男兒，淪落為「無卵葩」，自自然然變成泥人任人揉捏。



咁搞法，未來香港不但議會空轉，政府部門更隨時畀一班廢青「接放工」搞到一鑊粥，香港經濟近排已衰到貼地，係唔係仲要死多二錢重？到時大家倒吊沙煲，民怨沸騰，恐怕連揸筆搵食、手無縛雞之力嘅老朽都要唱住「男兒當自強」，揭竿而起也！特區政府管治無能，已經到了最危險的時刻！



走筆至此，老朽想起魯迅一段話，對道歉成癖嘅冇靈魂政府，不啻是當頭棒喝。魯迅指出，「有人論中國說，倘使沒有帶着新鮮的血液的野蠻的侵入，真不知自身會腐敗到如何！這當然是極刻毒的惡謔，但我們一翻歷史，怕不免要有汗流浹背的時候吧。外寇來了，暫一震動，終於請他做主子，在他的刀斧下修補老例；內寇來了，也暫一震動，終於請他做主子，或者別拜一個主子，在自己的瓦礫中修補老例。」柏楊批評中國人醜陋，除了「髒、亂、吵」，還有「窩裏鬥」等，今結合魯迅的「不戰而降」，不正是林鄭及其廢柴管治班子的寫照嗎？遇廢青搞事都只懂龜縮、「落閘」、「唾面自乾」，仲話要畀更多幸福市民，喂，家陣市民交稅都畀一大班廢青阻頭阻勢，求助無門，有「卵葩」的在哪裏？