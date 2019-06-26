最近不斷有網民號召發起「不合作運動」，日前就有示威者到灣仔稅務大樓，以「接放工」名義堵塞出入口，嚴重阻礙部門正常運作，更影響了其他市民，令全港市民一同「活受罪」，並不符合廣大市民的福祉。



特區政府已經宣布停止《逃犯條例》的修訂工作，行政長官也就修例工作上的不足引起社會紛爭，向市民致歉。多位司局長亦於網誌及公開場合中指出，希望社會盡快修補裂痕，承諾政府會更虛心聆聽市民的聲音，了解市民的想法和感受，重建彼此間的互信，強調會加倍努力面對在民生及經濟等方面的大量挑戰，並加強與青年溝通。



社會各界都看到，修訂《逃犯條例》風波造成嚴重的社會撕裂和矛盾，暴力衝擊破壞了社會秩序和法治精神，如果香港繼續無止境地糾纏在政治紛爭，各個改善經濟、民生的工作將會難以開展。風波若持續下去，全香港每個人都是輸家。現時全球政經局勢複雜多變，香港各界更應該避免沉湎於政治爭拗。



修例風波的背後，其實折射了香港各種深層次問題，一些民生問題多年來未能解決，社會尤其是年輕人對社會怨氣滿腹，藉反修例爆發出不滿。修例風波正敲響了警鐘，政府必須着力解決經濟以及民生問題。悠悠萬事，民生為大。正如孫中山先生指出：「民生就是政治的中心。」香港需要走出修例爭拗的困擾，集中精力推動經濟，改善民生，這是香港社會當前最大的事情。



本港目前必須處理的迫切性民生問題有很多，而修例不再是香港目前最迫切的議題，各界不應再陷入修例爭議，應該聚焦發展經濟、改善民生，推動香港的發展，盡快化解社會的深層次矛盾，為年輕人提供更多上流機會。正如孫中山先生指出：「民生主義能夠實行，社會問題才可以解決。」