上星期，QS世界大學排名發布最新一年的結果，當中本港有五間大學能打入全球百名之內。對於如此良好的成績，實有賴各院校科研及教學團隊的努力。不過，社會上有聲音批評，指院校管理層過分重視排名的高低，忽略大學其他方面的整體發展。



說起大學排名，現時共有四個重要的系統，而QS世界大學排名是其中之一。不同系統各有不同的側重及量度準則，部分常見的指標包括學術聲譽、僱主評價、論文引用數量及師生比例等。自二○○○年起，此等排名系統開始獲得教育界的重視，而眾多院校亦以此為追逐的目標，不免會出現本末倒置的情況。



香港曾有一名大學校長說過：「一所大學過分重視排名，是有問題的；但如果一所大學完全不重視排名，就肯定是有問題。」大學院校的國際排名上升，對一個地區的名聲會帶來正面的作用，亦是對當地教育系統的肯定。當一所院校有着較高的學術排名，將會吸引更多國際的學生前來，為院校帶來更好的國際化水平及財政收入。由此看來，排名對院校來說具有一定的「雪球作用」，愈高的排名將院校推上更高軌道，故在院校之間爭奪排名實在是無可厚非。



事實上，雖然研究和教學理論上不存在衝突，但是教員的時間始終有限，在承擔科研發表壓力的同時，亦要兼顧教學工作，實在不是一件容易的事情。加上，香港公立院校的教學模式，與亞洲一般大學相似，即是學生畢業率接近百分之百。相反，美國院校本科生的畢業率只為百分之七十至八十之間，意味部分學生會因為成績不好而被淘汰。故此，香港的教學制度無疑會影響部分學生的學習態度，也使教員將精力更集中在科研之中。



過往，院校為減輕科研人員的教學壓力，會聘請全職的講師專門負責教學工作。然而，近年部分大學為了削減經費，並把相關資源集中投放在科研項目上，就不再招聘全職的終身制講師。反之，院校會要求教學人員成為臨時的合約工，按每個學期的需求進行錄用。有部分教師因而沒有自己的辦公室，並需要同時在多所院校間從事教學工作，被稱為「流浪教師」。如是者，一個不穩定的教學團隊，將愈發令教學質素下降，最終影響的將會是我們年輕的學生。



大學在國際之間的排名固然重要，但本地學生的學習質素和體驗亦是同等需要重視。若然說到問題的根源，一切也是來自於資源分配，故當局有責任重新審視對大學經費的分配方法。又或者，正如教育界近年所表達的訴求，希望政府能專款專項地對教師團隊進行撥款，鼓勵院校招聘更多的全職固定教師，避免「流浪教師」的問題進一步惡化。



說到底，大學的功用在於培訓學生，使其日後能夠為社會作出貢獻。當然，香港的公立院校皆為研究型大學，研究工作是重點，但總不是一所大學的全部。就此，當局理應做好支援者及監管者的角色，適時從旁提出意見，避免大學走向任何一個極端。