世界視線：發言人內部借調　白宮塘水滾塘魚

白宮發言人桑德斯將於月底離任，接任人選終於出爐，她就是第一夫人梅拉妮亞的發言人格里沙姆。除了被「徵用」接替桑德斯出任白宮發言人，格里沙姆也會繼續兼任梅拉妮亞的發言人一職，再加上更為策略性的通訊總監，格氏一人身兼三要職，不禁令人質疑，到底是她「能者多勞」，還是「無人可用」？



事實上，格里沙姆之所以受特朗普青睞，除了因為她在一六年大選時已為競選團隊服務，亦跟她對新聞媒體交往時直來直往的作風分不開。最令人印象深刻的是，去年六月梅拉妮亞訪問德州非法移民兒童收容所時，身穿一件印有「我不在乎」字樣的大衣，引發輿論批評。當時格氏即站出來擋駕，強調衣服只是衣服，公眾毋須想太多。



另一次則是在一個女性清談節目上，當被問到有關第一夫人有「替身」的陰謀論時，格里沙姆針鋒相對，稱「一群女性花這麼多時間攻擊另一名女性」，令人難過。問題是，格里沙姆也偶爾有跟特朗普「頂撞」的時候。特朗普的私人律師朱利安尼回應總統跟色情片前女星斯蒂芬妮有染的傳聞時曾表示，第一夫人「相信她的丈夫」，豈料格里沙姆隨即發表聲明，強調第一夫人從未跟朱利安尼討論此事，含蓄地將了特朗普一軍。這到底是格里沙姆「自把自為」，還是梅拉妮亞背後授命？



本來，白宮發言人一職已有愈來愈邊緣化的趨勢，桑德斯離職前就有三個多月沒召開過白宮記者會。特朗普「宣導政令」從來不假手於人，記者要「探聽」白宮政策的最新動向，瀏覽總統社交網站即可。按理說委任誰出任此職無關宏旨，為甚麼硬是點將「夫人派」？



更耐人尋味的是，新一輪人事任命並非由白宮發新聞稿宣布，甚至也不是特朗普的社交網站，而是由梅拉妮亞的推特率先發布。如果大家不善忘，當會記得去年底梅拉妮亞辦公室曾點名批評副國家安全顧問里卡德爾「沒資格在白宮供職」，結果里卡德爾真的被掃地出門，當時此舉被批評「夫人干政」，如今其「夫人派」再獲重任，背後有何玄機？