產評：中港金融趨緊密　打擊造市別手軟

近日香港有多家經紀行接獲證監會通知，須配合打擊造市行動，凍結涉及調查事件的客戶相關資產。消息令業界震驚，皆因原來做內地客戶生意額雖大，但看來風險亦不小。事件反映在中港兩地金融業發展日趨緊密下，須依賴兩地監管部門加強合作，以堵塞市場漏洞，嚴防非法行為，免得港股變成內地走資、圈錢、內幕交易等非法活動的「大染缸」，敗壞國際金融中心的招牌，否則，即使更多北水南來、更多內企在港上市，只怕香港亦無福消受！



除了上述牽涉本地十九家經紀行的事件外，內地亦有一宗案件惹來業界關注。據報道，全國首宗「港股通」證券犯罪案件，早前亦在內地法院宣判。



事實上，隨着兩地資金及股市的聯動增加，香港股市的一些特點，如市值細和流通量低的公司，有機會成為內地資金操控圖利的對象；而在涉及上市中資企業的敏感訊息披露處理上，中港互聯互通機制可被利用為內幕交易的渠道，且涉及兩地監管部門執法的問題，必須要在中港兩地監管部門合作調查搜證，才能根據進行非法活動的地方法律各自執法。



在貿易戰的大背景下，未來將有更多中概股選擇來港上市，當中不少是新經濟企業，包括同股不同權及無盈利的生科公司，理論上這些新興企業的投資風險，較一般傳統公司為高，須要兩地監管部門更嚴格的把關。事實上，中概股受到美國市場的質疑，非毫無理據，就如中概股的審計報告不受美國監管，便成為市場詬病。在中國致力推動金融改革下，要說服外資參與內地資本市場，關鍵之一是要令外資對中國的制度有信心。如今中國企業在海外發展及融資遇到困難，當局宜正面回應外資的合理訴求。



香港常自詡是中國的國際金融中心，因應國際形勢的變化，未來將迎接更多中外企業來港上市或投資，更加要致力爭取各項條件，與內地監管加強合作，嚴打違法交易和違規行為，只有守護着市場公平、公開、公正的底線，港股「擴容」才具意義。



另一方面，兩地監管部門以香港這個獲國際認可的金融市場作範本，必能為內企創造更有利的融資和發展條件，並為吸引更多外資來華投資建立良好的示範。金融業既是香港的命脈，關係到自身經濟的出路，亦是在當今貿易戰背景下，香港要為中國經濟發展發揮到應有的角色，須有兩地政府和業界的共同把關和支持！