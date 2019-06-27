正論：警黑勾結毒禍烈　衝關炮灰最可悲

「毒品害人，影響一生」不僅僅是句口號，昨日法庭就一宗販毒案宣判，正是毒品摧毀一生的典型。犯案時只有十五歲的少女，充當「衝關豬」將毒品從深圳運回本港，遭到重判，前途盡毀。人們不禁要問，躲在這些年輕炮灰背後的大毒梟和保護傘，為何一直逍遙法外？



案發於兩年前，現年十七歲的被告少女收取販毒集團數萬元報酬，先後五次從深圳帶毒品回港，上得山多終遇虎，第五次過關時終被逮個正着，海關從其行李篋內檢出逾十六公斤可卡因，市值逾二千萬港元，其後連同指示她販毒的廿多歲男子一同被捕。法官明言販毒是極嚴重罪行，加上毒量大及跨境因素，即使年幼亦不會輕判，量刑起點不低於監禁三十年，考慮到少女認罪等因素，判監十七年半。



誠然，犯罪就是犯罪，絕對是咎由自取，但案中少女身世複雜，際遇坎坷，一失足成千古恨，說到底還是令人無限惋惜。案情指出，少女出身自破碎家庭，自小寄人籬下，甚至曾遭親人性侵，後來與母團聚，但見母親貧苦難支，在損友唆擺下，遂誤入歧途鋌而走險。如今淪為階下囚，人生最美好的花樣年華只能在鐵窗之內度過，毒品害人，一宗案件已道盡一切。



顯而易見，黑幫正是覷準未成年人心智不成熟又「等錢使」，透過「養雀仔」方法，利誘他們充當「衝關豬」，同時訛稱他們未成年，即使被捕亦會輕判。如果說，這些「爛頭蟀」、「衝關豬」必須嚴懲，那麼，躲在背後坐享其成的大毒梟該當何罪？而為大毒梟提供情報的保護傘，是否更應罪加一等？



事實上，警黑一家親從來不止於影視題材，現實往往比電影更離奇。人稱泰國大毒梟的本地黑幫前坐館「上海仔」就是當中的代表人物。眾所周知，上海仔與警方關係一向密切，除了前警司與他一起拍檔到澳門「搵食」最廣為人知，年前上海仔嫁女，警方前高層更獲安排坐在主家席。這就解釋了，為何上海仔總是有恃無恐，神通廣大，即使兩案四罪在身，仍能棄保潛逃，繼續在東南亞以至歐洲多地遙控其毒品王國，將毒禍輸往中港澳以至全世界，多少年輕人被利用，多少年輕人染上毒癮，跌落萬劫不復的深淵。



警方與黑幫表面上勢不兩立，實際上你中有我，我中有你。上海仔固然毫髮無損，其警方保護傘同樣風流快活，一邊咬長糧，一邊吃黑餉，讓人見識何謂和尚打傘，無法無天。警黑勾結之所以肆無忌憚，說穿了就是「傘外有傘」。上海仔不僅有警方保護傘，更有律政司保護傘，多年來犯案纍纍亦沒有被起訴，而且能聞風逃遁，原因正在於此。



少年強則國強，少年弱則國弱。今時今日，兩制毒禍四起，外部勢力虎視眈眈，年輕人不是淪為毒禍炮灰，就是充當政治炮灰，香港焉能不沉淪？內地尚且掃黑除惡雷厲風行，香港卻警黑勾結、掃毒手軟，可以毫不誇張地說，再不徹底剷除毒梟及其背後的保護傘，兩制勢必失救！