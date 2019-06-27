功夫茶：反中亂港識神打　愛國愛港要捱打

各位看官，咩叫自作自受、自食苦果，睇吓特區政府點樣畀反對派玩殘，點樣成為落閘政府，就知道得一清二楚！嗱，反對派尋晚又發起千人集會，勢要送林鄭最後一程，除咗嘆句抵死，仲有咩好講。



阿哥，最新民調顯示市民對政府不滿率超過七成，林鄭嘅評分同歷任特首比較更係史上最低，而且低處未算低，未來只會更低，咁即係水草綁豆腐，瓜得！林鄭之所以變成喪家犬、縮頭龜，致命一擊就係對反對派姑息養奸，講得俗啲，即係「養狗咬春袋」，加上廢官倒行逆施，廢到連派四千個大洋都一塌糊塗，「明日大嶼」又倒錢落海，點會唔天怒人怨，畀反對派一鋪打殘！



當然喇，反對派並非一下子由曱甴變成恐龍，佢哋之所以得勢不饒人，佢話一，政府不能話二，咪就係特衰政府養大壯大嘅妖孽囉，咪就係未能消滅於萌芽狀態囉！就好似打風咁，唔會一嘢就扯到八號波、十號波咁誇張㗎，通常都係醞釀一段時間，然後一號戒備信號、三號強風信號咁逐步升級。家陣冇靈魂政府就係錯判形勢，掛一號波、三號波都無所警惕，家陣去到十號風球嘞，神仙都難救！淫媒漢奸仲唔以為自己識神打咁款，只要開壇作法，天靈靈，地靈靈，就刀槍不入，香港任佢搓圓撳扁乜都得咩！



反觀愛國愛港陣營就慘咯，提出嘅忠言冇人聽，開出嘅良方冇人理，港府忠奸不分、人妖不辨，打壓滋擾正義傳媒唯恐不及。「反中亂港識神打，愛國愛港要捱打」，呢個世界仲有冇天理呀？仲有冇王法呀？特衰政府任由漢奸黎壞事做盡，違法佔中及秘捐黑金一再被放生，刑恐東方記者案證據確鑿，居然拖延逾兩年唔檢控，律政司更權充其保護傘。唔通壹淫媒識「神打」，正義傳媒就係「鐵打」、只能捱打？家陣漢奸黎得寸進尺，視一國如無物，直情「天下我有」咁巴閉，是可忍孰不可忍吖！



呢嗱，爛果報尋日就囂張到大字標題「送王志民入赤柱」，明目張膽攞《基本法》二十二條做令箭，斗膽指摘西環違憲，狂妄到話中聯辦主任王志民干預香港事務，要將佢治罪，仲話最低消費係送佢入赤柱，刑期與暴動罪看齊！擺明就係造反、政變！喂，爛果報當正香港係獨立政治實體，漢奸黎當正自己係土皇帝，可怒也！



沒有一國哪有兩制！五十年不變並唔等於五十年不管！計功夫茶話齋，漢奸黎妖言惑眾，反中亂港鐵證如山，最低消費係直送入秦城監獄，刑期與顛覆國家政權罪看齊！中央唔該挺起胸膛反擊，豈可以任由洋奴漢奸搞死香港吖！