神州觀察：全國毒案何其多　政治毒禍須嚴防

昨日是國際禁毒日，內地當局連日來摧毀多個跨省、跨境販毒犯罪組織；各級檢察機關亦依法處決了一批毒梟、主腦等。打擊毒禍不手軟是好事，但目前國際形勢波譎雲詭，內地毒禍綿綿不絕，如果說背後有政治目的，是黑惡勢力藉政治毒禍達致中國「無可用之兵」，雖不中亦不遠，當局絕對不能掉以輕心。



內地河北石家莊市公安局昨日通報，成功摧毀一個涉及四省及境外販毒大案，查獲市值達二點三億港元、共重三十四點五公斤的海洛英，拘捕十一名涉案毒販，屬河北省以至於北方省份最大的跨國販毒案。另一方面，江西南昌市中級人民法院亦對一宗跨境運毒案宣判，毒販分多次將市值近二千三百萬港元的毒品藏在電腦屏幕，從緬甸經速遞寄到內地，案中兩名被告被判死刑，成功瓦解一條利用快遞跨國走私、販賣、運輸毒品的渠道。



誠然，內地掃黑除惡雷厲風行，截至上月的十七個月內，全國檢察機關共批捕近十四萬名涉毒疑犯，起訴約十六萬五千人，同比下降近一成；最高法去年一審涉毒案件逾十萬宗，同比亦呈下降趨勢。當局因此認為禁毒鬥爭已取得階段性成果，然而事實是否如此呢？連日掃出多宗毒品大案，又意味甚麼呢？事實上，毒品犯罪仍是內地增長最快的案件類型之一，單是今年首五個月，內地因涉毒犯罪遭判重刑的人數便已過萬。而隨着周邊毒源地和國際販毒組織對中國的滲透不斷加劇，國內禁毒形勢仍無從樂觀。



最高法日前披露十宗典型毒品案例，顯示雲南、廣西等邊陲地區依舊是重災區，並成為境外毒品向境內擴散的跳板，像河北的涉及境外販毒大案，貨源來自緬甸，證明境內外毒販勾結組成巨大販毒網。此外，西南亞的「金新月」地區及南北美的毒梟亦在嘗試開闢新的邊境通道，以國際郵包、網絡等方式將毒品偷運入境，令毒品犯罪更呈隱蔽性。當局亦承認內地吸毒人口實際高達一千四百萬之眾，引發的社會問題更為嚴重，甚至有可能釀成政治問題，危及國家安全。



中國目前正面臨大國崛起的挑戰，若有人以毒禍作武器，將中國人變成「東亞病夫」，既打擊中央執政能力，又可重演鴉片戰爭之目的。尤其是內地官黑勾結猖獗，保護傘掃之不盡，本港黑幫前坐館、泰國大毒梟「上海仔」一直逍遙法外，將毒品從東南亞輸往內地以至全亞洲，就是典型例子。



巧合的是，緬甸當局趁着國際禁毒日，在國內三地公開焚燒毒品，將檢獲總值約廿三億港元的毒品點火燒毀，當年林則徐銷煙一幕彷彿重現。中國又到了最危險的時候，中央有銷煙的決心嗎？