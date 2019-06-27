屈服於大型示威和暴動之後，特區政府變得不負責任。激進的示威者不論是包圍政府總部、警察總部，騷擾高等法院、稅務大樓等政府部門的運作等，政府的反應只是一味拉閘關門來逃避，香港的治安與法治可謂一朝而喪，令人感到可悲。



林鄭政府為甚麼逃避責任，變成任人侮辱的軟腳蟹？與其讓部分無賴暴徒肆無忌憚地橫行，把政府的管治和香港的法治糟蹋，倒不如林鄭政府總辭，以政治的轉變來迫使政府行使其對香港的治理權和道德責任。



或許有計謀者還是倣效處理佔中的故技，以為拖下去會拖走示威者的勇氣與耐心。但佔中引致旺角暴亂，拖下去使政府的威信與法治的尊嚴全然破壞，只要有一百幾十乃至幾百年輕暴民因各種不同原因被動員起來，便足以發動暴動，對社會打擊深遠。



有計謀者只是考慮權術，目的不過是為保官位，他們不考慮港運國運的基礎是民心民氣，也不認識到怎樣才最有效地平亂，得過且過，因此，佔中之後有旺暴，旺暴之後有「612暴動」，「612暴動」之後還會有更大規模的暴動。理由是特區政府每一次都處理不善，反而助長反對勢力的聲勢。



在「612暴動」中，大多數參與者是大學生、中學生，他們在佔中與旺暴時都仍是中學生，乃至小學生。正正因為特區政府當時處理不善，結果讓反對派在過程裏培植、吸納眾多的青少年，導致「612暴動」有幾百、上千的大中學生參與。若當局今次在處理上仍不吸取教訓，還是拖延迴避下去，使反對派可招攬更多的學生，而原來的大學生日後變成教師，他們在學校便教育（實質是洗腦）更多的學生。在佔中時我已警告說，這屬星星之火。



香港一制的基礎是法治，衝擊和騷擾政府部門、警察總部與法院竟然是聽之任之，這便是政府與政治無賴暴民一起破壞香港的法治。反對《逃犯條例》修訂者一開始便不信任民主體制與過程，輸打贏要，沒有妥協合作。暴動是用暴力推行政治主張，與民主全無關連，而暴動之後的各種行動，大規模暴力減少、言語和肢體暴力等一樣充塞，除了民主的口號外，他們的言行全無任何民主素質。民主對他們來說只不過是藉口，本質還是政治暴民。衝擊香港的法治、民主與社會秩序，作用不過是為破壞而破壞。



可以說，從佔中到「612暴動」，均是美國策動的顏色革命，收放決定在於美國──以衝擊達到怎樣的政治效果和目的，關鍵一條是奪取香港的治權，林鄭政府的龜縮無能正中其下懷。北京又怎麼可以坐視呢？貿易戰的教訓難道還不清楚明白嗎？