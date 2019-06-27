今次林鄭特首跪低，是向反中亂港集團投降，向美英外部勢力干預香港和中國事務投降。這個投降來得這麼突然，這麼容易，連反對派都感到吃驚。他們覺得北京和香江府衙不過是紙老虎而已，老美才是真老虎，只要稍露虎牙，紙老虎就落荒而逃。然而，紙老虎跑掉不算完，他們要追上去，徹底撕爛。這不，G20峰會將在日本大阪舉行，他們就要在中環愛丁堡廣場集會，再大鬧一場，讓外部勢力在峰會上「關注香港現狀」、「向習近平施壓」、「力爭撤回惡法」、「盡快推動政改」、「全面落實真普選」等等。他們的算盤是，只要這些外部勢力的「大粒佬」在「舉世矚目」的峰會上露出一點顏色，「紙老虎」必更驚也。因為特朗普已經牢牢掌握了香港這張牌，點中了北京的軟肋。他們一直散布說，正因為北京害怕老美打香港牌，在香港問題上「發了威」，北京才會迅速而無奈的「尊重」林鄭跪低，換取老美暫不下狠手，令香港苟安一時。



北京怎麼想的，外人不知。外人看到的是林鄭跪低投降證實了北京怕了反對派，怕了外部勢力；看到的是反對派和外部勢力又在勾結呼應，於峰會內外擺開戰場，再狂毆北京和香港一通。看到朝廷「理解、尊重、支持」林鄭跪低投降必是這個結果，禍害無窮。據報道，不久前被取締的港獨組織「香港民族黨」的陳浩天已帶人前往大阪，要配合香港愛丁堡廣場的集會行動，製造聲勢。



顯而易見，這場「反修例」的狂風惡浪以及林鄭的跪低投降為「港獨」捲土重來創造了最佳時機和條件，令他們能大顯身手，朝廷前一陣子「反港獨」取得的一點成效已前功盡棄，付諸東流。事實上，在製造暴亂的暴徒中就有尚未被取締的「港獨」組織的身影。他們從一開始，就積極參與了反中亂港集團和外國勢力相勾結的大反撲和政治動亂。他們的共同目的就是要在亂中奪權，策動顏色革命，將香港分裂出中國。這樣明確的目的，經此一役竟能大有斬獲，二十年來，公行悖逆之謀未曾如此痛快淋漓也！