近年中國領導人經常提起「百年未有之大變局」，這該如何理解？簡單來說，就是世界力量格局出現前所未有的變化。隨着中國等新興國家不斷發展壯大，既帶來世界政治經濟格局的改變，也促進全球治理體系的變革，而這些改變和變革的深度和廣度是過去一百年沒有見過的。尤其是作為守成大國的美國和作為新興大國的中國之間的摩擦和衝突愈來愈白熱化，似有陷入「修昔底德陷阱」之虞，這就是「百年未有之大變局」。



正是在這種大變局之下，美國加緊遏制中國，從經濟、貿易、金融以至政治、軍事、外交、科技、文化等領域全方位出擊，簡直到了歇斯底里的地步。



過去人們常說中美關係好不到哪裏去，也壞不到哪裏去，如今這種說法已不合時宜，美國調整戰略，將遏制中國作為基本國策，導致中美關係發生質變，從不損害彼此利益的「競爭」關係，轉化為削弱對方能力的「敵對」關係，美國鷹派人士甚至視之為你死我活的「文明衝突」，比冷戰時期的美蘇關係更加惡劣。



難怪中國領導人將二○一九年列為政治大年，強調要提防各種風險。這並非無的放矢，美國人一來出於內心的焦慮，二來基於維護霸權的需要，必然會千方百計阻止中國崛起，也必然會糾集所有反華力量圍堵中國。據說西方敵對勢力正和中國國內自由派人士聯手制訂行動綱領和計劃，準備裏應外合製造一些事端。這是危言聳聽嗎？空穴來風，未必無因，這年頭任何事情都有可能發生，香港的亂局不正是因為美國在背後搞鬼嗎？



當然，風險和機遇是同時存在的，目前的形勢無疑對中國不利，但若能順勢而為，未嘗不能化被動為主動，化風險為機遇。正如有人所說，老是捱打，就有危機意識了，既然和平崛起不可能，就要準備武裝崛起。對中國而言，「百年未有之大變局」也許正是武裝崛起的最佳時機。