反對修訂《逃犯條例》引發暴力衝擊，示威遊行浪接浪，導致政府暫緩修例後，本地兩所大學接連進行民意調查，中大的報告顯示逾六成受訪市民不滿意政府施政，律政司司長鄭若驊評分繼續「墊司底」，特首林鄭月娥評分創新低，跟着港大亦發表民意調查指只有兩成八受訪者對特區政府表示信任，不信任則高達六成，信任淨值更跌至廿七年來新低。調查亦顯示市民不滿意政府比率達七成二，創十六年來新低。受訪者最不滿意政治狀況，林鄭的最新評分急跌至三十二點八分，在歷任特首中最差，支持率只有兩成三、反對率為六成七。



有學者指政府失信於民，失去管治能力，必須全面改組行政會議及問責團隊，首先應撤換評分最差的鄭若驊，以挽回市民對司法制度的信心。



林鄭錯用鄭若驊已證明是一子錯，滿盤皆落索。頭號罪人當然不除不快，不過特區政府千瘡百孔，林鄭自己亦責無旁貸。上任兩年，毫無建樹，在政治、民生、經濟都交白卷。自命為市民服務四十多年，換句話說，就是享受高薪厚祿多年，不愁衣食，還可以送兒子往外國讀書。



古有何不食肉糜的廢帝，現代有住半山與社會脫節的廢官，林鄭先是用八達通搭港鐵鬧笑話，不知道便利店沒廁紙賣，後有給五百元「打救」內地丐婦貽笑大方，便可知她有多離地。所謂「好打得」，只是反映她不知天高地厚，不知民間疾苦，強行推出政策，令到社會撕裂，怨聲載道，政府遍體鱗傷。



林鄭任內重中之重的「明日大嶼」萬億元人工島計劃，引來反對之聲不絕，批評其掏空庫房，把納稅人血汗金錢倒落海。一擲萬億面不改容，派四千元卻拖拖拉拉，遲遲未派到受惠者手中。見微知著，怎令人信任這個政府？林鄭叫市民再給她機會，市民又問誰可以給他們機會？戀棧權位，苟延殘喘，又何苦呢？