反對特區政府的香港市民以年輕人佔多數，只是常理、常情，這也不是香港獨有，全世界哪裏都有不滿現狀，反體制、衝擊既定秩序和權威的「娃兒造反」事件，人們實在不需要去作甚麼深入的學術研究，更不必有太多陰謀論。



明代大儒黃宗羲（梨洲）《明夷待訪錄》的〈學校篇〉指「學生干政乃衰世之事」，而且是「三代遺風」。五四運動發生後一年，只有廿九歲的北京大學教授胡適之在一九二○年的《晨報》〈五四紀念號〉說：「在變態的社會國家裏面，政府太卑劣了，國民又沒有正式的糾正機關，那時候干預政治的運動一定是從青年的學生界發生的。」一九三五年十二月胡適之在《大公報》發表《為學生運動進一言》一文，指出「學生干政」這條公式是古今中外都可以適用的。「從東漢、北宋的太學生干涉政治，直到近年的《公車上書》，留學生組織革命黨，五四運動，民十三以後的國民革命，共產黨運動等等，這都是『古今一例』的。從中國兩千年的學生干政，到歐洲各國最近三百年中的種種政治革命與社會革命，到眼前全世界的各種學生干政運動，也都是『中外一理』的。」



當出現政治不修，政府卑劣，民生凋敝，社會動盪時，為甚麼只有年輕人才會不畏艱險，起來反抗腐敗的政治呢？胡適之說：「這個道理是很明顯的。中年、老年的人，壯氣早消磨了，世故深了，又往往有身家之累，所以都容易採取明哲保身的態度，不肯輕易參加各種帶有危險性的政治活動。只有少年學生的感情是容易衝動的，膽子是大的；他們沒有家室之累，理智也不曾完全壓倒情緒，所以他們受了一時義憤的鼓動，往往能冒大險，做出大犧牲，不肯瞻前顧後，也不能遲徊猶豫。古今中外，同是一樣的。」這段話說得很有道理，我們今天讀來更感真實確切。根據筆者擔任立法會議員時的經驗，現任特首林鄭月娥對於「青年譁變」一直不以為然，她出自「家長政治」思維的批評年輕人的說話更令我非常反感；也可以這樣說，林鄭動輒以「兩子之母」的思維來教訓「不聽話」的年輕人，當然就容不得「學生干政」、「娃兒造反」了！



香港大學民意研究計劃的民調顯示，林鄭的最新評分就只有三十二點八分，是上任兩年以來的歷史低位，與歷任特首比較，亦是歷來最低。而她的支持率只有兩成三、反對率為六成七，民望淨值為負四十四個百分點，同樣是其上任以來新低。調查亦指出市民年紀愈輕和學歷愈高，愈反對林鄭出任特首。香港的年輕人反對林鄭、反對特區政府當然不是少數，原因會很複雜嗎？