繼中大民調反映港府民望創新低後，最新出爐的港大民調亦得出類似結果，受訪者對港府信任淨值大跌至負百分之三十二，為調查自九二年開展至今、廿七年來最低。林鄭最新評分亦只有可憐的三十二點八分，較前急跌逾十分，為歷任特首中最低，加上一干行屍走肉般的管治團隊和墊司底的律政司司長，港府還怎麼維持管治，真是神仙也難答。



最令人慘不忍睹的是，港府至今的運作仍然陷於癱瘓狀態，行政會議連續兩星期取消會議，這在以前是不可想像的，還有立法會財委會等重要會議至今未能展開，就連選管會就區議會選舉舉行的諮詢大會，也擔心被示威者衝擊而倉皇取消，相信類似事件還會陸續有來，到底港府還要落閘關門避到甚麼時候？社會何時才能回復平靜？



很明顯，現在的政府基本上由反對派支配，他們要會議開不成就號召圍堵，他們要港府跪低就號召示威者上街，儼然就是山寨王。明明政府坐擁龐大行政資源，明明建制派人多勢眾，偏偏大多數人只能聽命於少數人，簡直荒天下之大謬。



一方面，建制派懾於即將舉行的區議會選舉，擔心大敗收場，故不敢企硬，甚至同政府劃清界線，從民建聯李慧琼揚言政府若「撤回」修例，民建聯支持者會理解已可見一斑；另一方面，警方因為強硬應對示威者而遭受輿論圍剿，港府高官紛紛龜縮，警隊士氣無比低落，對近日的示威活動已放軟手腳，擺出愛理不理的態度。在這樣的情況下，反對派還不為所欲為更待何時？



所見既可駭，所聞良可悲。林鄭民望竟然比其前任更低，維護治安的警隊動輒得咎，好好的香港淪落到今日的田地，恐怕不用多久，囂張的不止反對派，連黑社會、南亞兵團都肆無忌憚打橫行。香港由國際金融中心、安全城市，逐步逐步變成經濟破落、治安敗壞的罪惡城，一切自今年六月始。