民望一落千丈的特首林鄭月娥，最新調查顯示其評分插至三十二點八分，與歷任特首比較，更是歷來最低，而港府的信任淨值亦是有紀錄以來最差。看來，四十年公僕生涯的林鄭，在學時「年年考第一」，為官時「執行力高」，真係巴閉到冇朋友。



可惜啊，一個《逃犯條例》修訂引發的社會爭議不斷、民怨沸騰，令「好打得」的林鄭一鋪清袋、一沉百踩，這恐怕是她自己也難以置信的，而廣大市民如老朽，亦不會想到一個咁叻咁醒嘅人，竟然搞到「開口夾着脷」，每次佢就修例發言，不但未能為事件降溫，反而火上加油，愈發激起民憤。阿姐，這算不算「特異功能」？



社會各界批評政府失信於民，已如同「落閘政府」，示威者連日野貓式到各個政府部門聚集玩嘢，影響公共服務運作。家陣政總水盡「娥」飛，立法及行政會議空轉，成個政府恍如行屍走肉。而示威遊行、搞破壞、大玩嘢嘅癱瘓政府行動陸續有來，反對派背後有外國勢力、反中亂港的壹淫媒推波助瀾，根本唔會「見好就收」，試問「孤家寡人」的林鄭及「無一是男兒」的管治班子，如何善後？林鄭的「同行」理念與「大和解」方針，已徹底破產！



走筆至此，老朽想起呂純陽點化盧生的那個黃粱夢：「二十年來公與侯，縱然是夢也風流；我今落魄邯鄲道，要向先生借枕頭。」把二十年改成四十年，多少有點林鄭的唏噓，黃粱一夢，拜公封侯，威風不已！做夢都覺風流快樂，之不過夢一醒，我本南方人，家陣流落在北方的邯鄲，飯都冇得食，還請呂純陽借盧生那個枕頭給我，讓我再做個好夢也就一生滿足了！人生由高處跌落谷底，好似秦朝李斯臨刑前，都係想同個仔牽狗出上蔡東門捉兔仔！今落得眾叛親離嘅林鄭，點講都係幸福得多，就算退下來咬長糧相夫教子享天倫，回望一生常考第一，原來也會遇到滑鐵盧，若然由此學到真正「謙卑」，未嘗不是好事！