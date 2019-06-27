網上討論區、社交媒體等近日湧現不少欺凌警員的「起底」行動，有人在網上發放大量警員的姓名、警員編號、社交網站照片及住址等個人資料，甚至上載警員的個人與家人的手提電話號碼與身份證號碼，明目張膽進行滋擾恐嚇。有警員已反映，因被網絡「起底」而收到電話滋擾，有警員的子女被「接放學」。可見侵犯警員私隱的情況已極其嚴峻。



輔警的職責是協助正規警員，現時有約三千多名輔警，他們犧牲休息時間服務社會，為本港維持治安出一分力，獲得市民尊敬和讚賞。但仇警情緒亦擴散到輔警，有資深輔警表示網上語言暴力欺凌，比掟磚更恐怖。



筆者強烈譴責有關人等嚴重侵犯警員及其家人的個人私隱，以及當中所散布的傷害、威嚇及仇警等言論，讓當事人承受重大的心理傷害及壓力。「起底」或網絡欺凌行為不但會違反《私隱條例》，也要承擔民事、刑事法律責任。



筆者約見私隱專員黃繼兒，提出四點要求，包括：嚴肅跟進警員在網絡被「起底」問題、要求相關網站刪除有關警員私隱的貼文、積極跟進受事件影響的警員及其家人並提供支援、檢討現行《私隱條例》阻嚇性是否足夠。



黃繼兒表示，至今已經接獲逾一百三十宗警員或家屬的投訴或求助個案，由於深知網絡的傳播速度驚人，影響力大，已經快速展開處理和調查，要求相關網絡供應商將涉及個人資料的內容下架。他亦指出，已透過網絡供應商找到部分上載有關資料人士，並向他們發出通知信，若經勸喻後該人士仍繼續上載資料，會交由執法機關處理，刑罰最高可判入獄兩年，罰款二十萬元。



現時《私隱條例》在打擊及懲罰網絡欺凌或「起底」的阻嚇性嚴重不足，當局應檢討條例及增加罰則，並新增毋須經過法庭處理的獨立行政罰款以增加阻嚇性。