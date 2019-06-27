為報復無人偵察機被伊朗軍方擊落，美國總統特朗普日前簽署行政命令，宣布對伊朗的制裁措施擴及包括伊朗精神領袖哈梅內伊、外長扎里夫以及其他高級官員，革命衞隊高級將領亦在制裁之列。



又是「極限施壓」！這是繼對伊朗石油輸出及其他重金屬製品後，華府制裁的另一次加碼。無可否認，伊朗今次明擺着在太歲頭上動土，山姆大叔如果無動於衷，不啻於承認自己根本就是頭「紙老虎」，試問顏面何存？只是類似經濟施壓儘管不斷升級，但終究還是換湯不換藥。更何況，特朗普一方面聲稱願意跟德黑蘭談判，卻是光說不練，沒有任何善意舉動。可以這樣說，特氏叫停對伊朗實施軍事打擊，只是將開戰日期押後，雙方敵意不斷加深的情況下，擦槍走火的危機仍然不斷加深，只待哪一方按捺不住，激起對家徹底「反枱」。



且看伊朗總統魯哈尼的回應，他狠批美方制裁「完全沒用」，還不點名批評特朗普「智障」。值得留意的是，魯哈尼強調最高領袖哈梅內伊在美國並無資產。伊朗這個神權國家立國的主旨之一就是「反美」，暗示美國的壓迫只會迫使伊朗高層擰成一股繩，本來在對美策略的分歧也要屈服於大局之下，形成鐵板一塊。



也難怪伊朗方面反應激烈。特朗普口口聲聲不以推翻伊朗政權為目的，對他在明知制裁德黑蘭高層象徵意義大於實際的情況下，依舊把矛頭對準伊朗最高領袖，除了顯示所謂「極限施壓」黔驢技窮，更顯示美國佬亡伊朗政權之心不息。特別是對外長扎里夫進行制裁，更等於用行動將談判大門親手關上。



難為特朗普到這一刻還強調，有信心伊朗人會坐下來跟美國人談，真不知道他的自信心從何而來。特氏自己也說，自己不是前總統奧巴馬和前國務卿克里，這正是問題核心所在。奧巴馬任內得以促成伊朗與包括美國在內的多個國家簽署核協議，正是克里為首的外交團隊，跟伊朗的溫和派「有偈傾」，最終得到一個雙方「雖不滿意，但可以容忍」的協議。如今的情勢則是一百八十度逆轉，特朗普單方面退出核協議，不管伊朗任誰當政，都無法再進行屈辱的「城下之盟」，更別說特氏背後還有一個國家安全顧問博爾頓，博氏上任前已多番主張要消滅德黑蘭現政權，他一天在任上，美、伊和談便無異於緣木求魚。



伊朗跟美國纏鬥到這一刻，似乎愈來愈把握到其中的分寸所在。特朗普儘管隔三差五放出狠話，但大可以政客「選舉語言」視之，毋須太過認真。比較險的一着棋是擊落美軍的無人偵察機，連這一關也有驚無險度過，伊朗人大概心裏雪亮，只要不真的「搞出（美國）人命」，特朗普應該還只會維持在「武嚇」階段。至於美國的經濟制裁，的確令伊朗的經濟大受打擊，但德黑蘭當局也可以把水攪渾，推高國際油價，從而令特朗普的制裁「殺敵一千，自傷八百」，讓美方有所顧忌。



此外還有「時間」這張牌，相信伊朗領導層這一刻比三億美國人更關心明年總統大選的結果，只要特朗普這個「禍胎」捲鋪蓋，一切好辦。