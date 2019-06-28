功夫茶：養大漢奸咬心口　避政司長一味縮

唔怕生壞命，最怕改壞名。林鄭好衰唔衰，搵個底子不乾不淨、醜聞纏身嘅鄭若驊做律政司司長，結果上任冇耐啫，民望就贏得「墊屍（司）底」嘅惡名，認真唔老利！



好似今次《逃犯條例》修訂激起嘅民憤同埋爭議吖，令「好打得」嘅林鄭冇晒政治能量，水盡「娥」飛個多星期唔敢公開蒲頭，法治崩壞引發連串暴力衝擊，圍堵政府部門嘅示威浪潮一浪接一浪，特衰政府淪為「落閘政府」，陷回歸以來最大嘅管治危機，問你死未！



呢，示威者一星期內兩次圍堵警總，令警總滿目瘡痍，警權威信掃地。好嘞，搞完警總都意猶未盡，數百名示威人士尋日又殺去中環律政中心，期間高叫「鄭若驊出嚟！」「叫你老細出嚟！」等口號，勢要逼迫鄭若驊回應佢哋「釋放義士」嘅訴求喎！



阿哥，你哋唔係咁都唔知啩？鄭若驊有名你叫「避政司司長」，除咗反白眼、墳頭耍大刀、嚇鬼最叻，另一招就係龜縮避責，假裝我睇你哋唔到，你哋又睇我唔到，佢又點會出嚟見人吖！



講開呢位「避政司司長」，自上任以來，好事冇做過一件，毀法亂政就難以一一去數清楚。嗱，佢上任第一日已爆出獨立屋僭建，最近又涉及秘撈仲裁案冇申報、老公買豪宅冇申報，一言以蔽之，就係知法玩法，屈法枉法，醜聞爆到比煙花更燦爛，直頭係「龍船裝豬屎」——又長又臭啦！



呢啲都係小兒科咋，作為維護香港法治核心價值嘅掌舵人、司法公平正義嘅守護神，「避政司司長」德不稱其任、能不稱其位，有乜理由席不暇暖就「放生黎智英、唔告梁振英」，搞到黑白顛倒、法治不彰、誠信蕩然？不過佢面皮厚過鱷魚皮，就算全民要求佢引咎辭職，仍然好官我自為之，睬你都傻啦！



都話無恥者無敵㗎啦！「避政司司長」在其位不謀其政，喂，違法佔中至今五年，仍未檢控包括壹淫媒漢奸黎在內嘅三十九名主要搞手，真係講開就扯火；漢奸黎涉刑恐東方報業集團記者一案，至今兩年多仍未被檢控，你話佢唔係姑息養奸係乜啊！「墊司底」嘅鄭若驊霸住毛坑不拉矢，喺修例風暴一役，完全冇盡過解說責任，多次缺席立法會相關會議。阿姐，納稅人高薪厚酬原來就係養一隻縮頭龜，你話冤唔冤啊？



嗱，家陣風頭火勢，林鄭自身難保，如果再攬住呢隻民望低殘嘅縮頭龜，功夫茶夠膽寫包單，特衰政府呢艘飽受怒海狂濤包圍嘅無舵孤舟，只會滅頂沉得更快！若然仲唔知驚，就真係應咗俗語所講，「買定棺材掘定氹——聽死」咯！