神州觀察：周永康餘毒不散　反腐再打石油幫

中石油系統再度成為內地腐敗「重災區」，今年以來已有十名現任及前任高管被查，當中多為前中共政治局常委、前中央政法委書記周永康的「石油幫」餘孽，顯示中央仍在全方位肅清周流毒，追查餘黨，斬草除根，不留後患。



中石油獨山子石化分公司黨委前書記付德新、獨山子石化分公司北京聯絡處前主任張鵬江涉嫌「嚴重違紀違法」同日被查落台。兩人的職業生涯均始於新疆，分別已退休五年及四年。而今年二月落台的中石油規劃計劃部副總經理胡永慶、中石油廣東石化分公司商務部黨支部書記馬文軍，也曾在獨山子石化工作多年。



另中石油集團原副總經理李新華、中石油思想政治工作部總經理曲廣學等也在今年三月被查。多人的共同點都是曾任職長慶油田，可見長慶油田分公司前總經理冉新權於二○一三年八月受查後，「餘波」至今仍未平息，而長慶油田腐敗案當年曾引爆了中石油腐敗窩案。



所謂「石油幫」，在內地特指「石油系統」，包括中石油、中石化出身的官員。早年曾掌舵中石油的周永康，被認為是「石油幫」幫主。中石油和中石化曾長期被周永康家族盤據，而周的兒子周濱染指的石油項目就曾與長慶油田有關。新疆油田亦曾是周的地盤，即使在退休前，他還曾到新疆油田視察，甚至周的「國師」曹永正也來自新疆。



周永康落台後，以他為核心的石油幫瓦解，多名中石油系統高官接連落台，包括曾任中石油董事長的前國資委主任蔣潔敏、中石油前總經理廖永遠、前副總經理王永春、李華林等，至少五十餘名高管被查落台，部分人案情亦涉及長慶油田。顯而易見，近期大批石油官員被查，背後仍有周餘毒陰影。



中石油系統目前雖已分成中石油、中石化、中海洋「三桶油」，但歷來都是石油幫天下，不是自己人，根本不用想進入石油系統；不是自己人，在系統內也根本不會獲得提拔和重用。多年的經營，盤根錯節的關係，導致石油幫徒子徒孫數不勝數，即使大批餘黨遭到清洗，卻由於石油專業性強，無法以空降官員替代，只能從石油系統調整，以致石油幫餘孽難以全面清除。



周永康不僅曾掌控「石油幫」，擔任公安部長及政法委書記十多年，亦被稱為「政法王」，在政法系統內，特別是公安系統亦有大批黨羽，雖然之前已有大批人遭清洗，但未必能肅清這些黨羽的親信下屬。中央去年部署掃黑除惡深挖保護傘行動後，公安部長趙克志就一直強調要肅清周餘毒，之後有不少公安高官被查，當中包括周的舊部、前公安部副部長孟宏偉。顯然，今次再打石油腐敗，或也是追查周永康餘黨的行動之一。