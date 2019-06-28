正論：深層問題千萬緒　人才怎肯降香江

我勸天公重抖擻，不拘一格降人才。廿一世紀是爭奪人才的世紀，尤其是香港面對人口老化，競爭力跌跌不休，吸納人才尤關重要。很可惜，別說港府鼠目寸光，更大的危機還是來自社會內部，無日無之的政治爭拗，愈演愈烈的內鬥內耗，連自身優勢也不斷消磨，憑甚麼留住人才？



有機構調查發現，去年共有六萬多名外來人才獲批來港就業，佔香港整體勞動人口不足百分之二，與瑞士的逾三成固然無法可比，就連新加坡的逾百分之五也比不上，反映港府吸納人才政策成效不彰。令人才卻步的最主要原因是租金高企，生活成本高昂；語言障礙、難以融入社區以及自由環境受損等，也是此地不留人的原因。



誠然，本港生活成本高昂早就不是新聞，寫字樓和零售店租金甚至比東京、紐約、倫敦更高，財政司司長陳茂波都不諱言，這些問題已窒礙本港商業發展，不少跨國企業因此將總部撤離。本來，港府有的是錢，錢能解決的問題都不是問題，有人建議當局對外來人才提供租金補貼，這不失為可行之法，奈何港府做事畏首畏尾，瞻前顧後，再好的建議若不實行，也是徒然。



不怕不識貨，最怕貨比貨。一河之隔的深圳多年前已推出「孔雀計劃」，世界一流科研團隊落戶深圳，可獲數以千萬元計的巨額資助，結果深圳全市的科技專才至今逾四百萬，佔常住人口近四成，一躍而成中國的硅谷。反觀香港先天不足，後天失調，吸納人才光說不練，同人怎麼競爭？



說到底，香港難以吸引人才，生活成本過高可能還是其次，最大問題還在於經濟走入死胡同，產業結構單調。回歸至今，香港一直停留在炒樓炒股的階段，毫無創新經濟，要不是國家領導人去年提出要促進香港和內地科技合作、支持香港成為國際創新科技中心，港府都不會匆忙推出「科技人才入境計劃」，然而有關計劃雷大雨小，截至去年底僅收到廿九宗申請，證明沒有合適的土壤，根本不可能結出豐碩的果子。



更令人痛心的是，近年香港泛政治化，大學不再是研究高深學問的地方，而淪為政治鬥獸場，部分老師毀人不倦，部分學生醉心街頭，培育人才無從談起。單是一場逃犯修例風暴，已將香港深層次問題暴露無遺。近日已有外國商家擔心示威堵路而拒絕來港洽談業務，這僅是開始，香港繼續陷入政治泥沼不能自拔，別說沒有人才願意來港蹚渾水，連本地精英都紛紛移民他去，甚至連內地旅客都過門不入，香港經濟勢必一鋪清袋。



風流總被雨打風吹去。當世界各地為了提升競爭而不斷裝備自己，只有香港熱衷窩裏鬥，連法治優勢都瀕臨崩潰，招賢納士談何容易？從大疆無人機創辦人捨香港選深圳，到騰訊主席馬化騰慨嘆港府將一手好牌打爛，再到部分港人盲目仇中排外，大概已可預示香港走不出盛極而衰的定律，最終只能成為被人憑弔的過氣城市。