世界視線：美卿赴會前箍煲　印度叫板靠中俄

大阪G20峰會今日召開，中美能否重啟貿易談判固然是全場焦點，同場的俄印中（RIC）非正式峰會亦不容忽視。在特朗普飛抵日本之前，國務卿蓬佩奧作最後衝刺，訪問新德里與印度總理莫迪會晤，修補緊張的美印關係——皆因華府終止了印度的普及優惠關稅待遇，莫迪則擬定向廿九種美國產品加徵關稅報復。



任憑蓬佩奧口舌如簧，美方若不願拿出甚麼實際利益，莫迪豈肯隨便和好如初？華府最不情願看見印度向中俄靠攏，破壞印太戰略部署。在莫迪眼中，卻來者不善。美國對伊朗石油禁令生效後，打擊印度百分之十一的能源進口，更令莫迪頭痛的，是搞砸了他悉心策劃的中亞戰略。



印度與伊朗早年曾簽訂諒解備忘錄，印方將獲得查哈巴港的經營權，容許它繞過巴基斯坦的瓜德爾港連接伊朗和阿富汗的鐵路，以抗衡中巴攜手的一帶一路。可是，美伊關係緊張，投資者不願做伊朗生意，令到港口開發流標。莫迪最渴望得到的東西，就是美方對伊朗石油和查哈巴港雙重豁免，但依近期的波斯灣局勢所見，恐怕不會輕易首肯。



莫迪無可避免要向中俄靠攏，藉RIC締盟向美方施壓，以達到他所追求的「戰略自主」。表面上，在中俄及中美的大國對立下，印度可以左右逢源，但不要忘記莫迪亦視中國為區內的競爭對手，他正爭取尼泊爾、孟加拉和緬甸共建經濟走廊制華。在早前的上海合作組織峰會上，他表明印度只會支持尊重主權的連通性項目，明顯衝着中巴經濟走廊來說。今次的RIC峰會，將成為莫迪對華政策的風向儀，倘若他懂得打這張牌，選擇對北京釋出更大善意，便可借力打力，在中美之爭中兼利。



俄羅斯一直與印度友好，莫迪堅持向俄購買S400防空導彈系統，回絕了蓬佩奧 的請求。兩國也不約而同與伊朗站在同一陣線。現在美印乍現嫌隙，普京大可借此良機挑撥離間，動搖華府的印太戰略。RIC有如一隻三頭龍，美國恃強分別對三國挑起爭端，若然中俄能引得印度合一，將會改寫這場新冷戰的格局。