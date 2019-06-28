產評：美利率去向未明　港樓價暗藏風險

年初以來，中美貿易戰持續影響香港經濟，再加上近月香港社會動盪不安，可謂內外交煎。經濟景氣轉差，投資信心轉弱，樓價有序調整本屬正常。反而，須留意下半年美國利率走向不明朗，一旦減息憧憬原來只是一廂情願，資產價格必會更為波動，直接影響經濟。



刻下樓市的「麵粉價」將在未來的「麵包價」中反映出來，這是土地價格與樓價關係的一個常用比喻。觀乎六月份香港土地成交有兩大重要消息：其一，有財團以香港局勢不穩為由，將啟德商業地王撻訂。其二，啟德住宅地成交價一個月跌近8%。顯見，無論是商業抑或住宅地皆現下行壓力，這是樓市轉弱的一個最直接信號。



若社會持續動盪，相信未來一個月二手樓價數據，將能提供一幅更清晰的畫面。展望下半年有三十個新盤項目開售，估計共涉一萬五千伙。雖然，以香港房屋供應的短缺情況，要消化萬多個新盤單位本應不難，但問題在於高價，相信下半年新盤銷情，要視乎開價會否因應經濟周期作出相應調整。



美國總統特朗普多次向聯儲局施壓要求減息，息口因素便成為支持香港樓價高企難跌的理由。可近日聯儲局主席鮑威爾直言，利率調整不應受政治影響，又強調聯儲局貨幣政策獨立運作的重要性，顯然是要淡化市場對大幅減息的訴求。



美利率尚未減，港樓價卻已反映減息因素，一旦事與願違，往後的調整壓力不難想像。最近香港銀行同業拆息明顯上升，銀行資金成本加大，這是否單純半年結的影響，下周長假後便有分曉。觀乎最近本地大型銀行變相減少樓宇按揭貸款的轉按回贈，顯見銀行在成本與回報等因素考慮之下，開始着手調整按揭貸款政策，銀行業的經營取態，誠然也是樓市的風向儀。



事實上，香港樓價高企已一段時間，業主藉物業升值套現消費的高峰已過，如今就連透過轉按來賺取回贈的財路亦行不通。少了錢搵錢的財富效應，對本地消費的影響有待觀察。一旦息口走向與市場預期有落差，樓價調整雖來得合理，卻無可避免加速經濟下行的壓力，風險不容忽視。



自回歸以來，房屋問題一直是港府政策重中之重，這個死結糾纏多年仍未解開，若遇上冧市觸發點，整體社會經濟必然當災。經濟周期變化下樓價正常調整，本該以平常心看待，最怕是港府在覓地建屋上繼續一事無成，經濟一籌莫展，則香港劫數難逃！