部分反對派不願特首林鄭月娥辭職，連陳方安生也出來反對林鄭下台。這是他們特別垂顧林鄭，抑或是政治陰謀？這幾天，政府的運作已陷入癱瘓狀態，任由無賴的年輕人到處鬧事。而政府只識一味迴避，把會議取消，把受影響部門拉閘停工，連警察也不出來維持社會秩序，令人以為喊着政治口號便可以在香港橫行無忌。這到底是怎樣的無政府狀態呢？



如此縱容無賴的年輕人，讓他們發洩不滿，會有效消弭社會上的政治紛爭嗎？相反，他們會否得寸進尺？更重要的是，這樣反社會的言行經媒體傳播下，會否在其他年輕人心裏造就了「英雄」形象，從而令更多人模仿和參與呢？



反對派甚至在國際媒體上大做文章，製造出香港施政不當、政治不穩的形象，把香港上百年政治穩定、社會安定的名聲一下子毀掉。無賴的年輕人到處滋擾政府部門、公共場所，乃至示威抗議勢必陸續上演。在眾多外媒及部分專門抹黑中國的媒體之廣泛報道下，香港變成動亂不止。似乎當年黎巴嫩首都貝魯特從「中東的巴黎」一下子變成衝突與恐怖之都的命運，正準備在香港重演。



一些人滿以為政府龜縮迴避，讓年輕人發洩完了便可一切依舊，這不過是癡人說夢話。佔中之後有旺暴，再來更有「612暴動」，今次之後怎會風平浪靜呢？這類人始終不肯面對殘酷的政治現實。一切依舊或對一些年輕人稍施恩惠便可消除香港日益嚴重的社會矛盾？美國會善罷甘休？正如中美貿易談判，中國每讓一步，美國便更進一步欺壓；中國強硬起來，美國反而要求談判。亦好像美國威嚇對伊朗動武，當伊朗準備出手，美國便退縮，可見美國不過是一頭欺善怕惡的紙老虎。



在香港問題上，一如我在此欄論述，美國有頗大的利益，絕對不會在短時間內與中國決絕來破壞本身的既得利益與長期經營的基礎。美方爭奪的是香港治權，此所以不會希望林鄭真的下台。中央及特區政府怕再起動亂而自綁手腳，正中美方下懷。



中央與特區政府的應對之策只能是堅持法治，重新執行政府治理的功能責任。堅持法治就是犯法必拘，從對付網上宣揚暴力者開始，也要禁止無賴的年輕人在政府部門製造事端、擾亂公共秩序。港府要向社會尤其是公務員隊伍表明肯肩負維護治權與維持社會秩序的責任。警隊以高級官員應對網上及媒體對警察的不實言論是重要之舉。但林鄭及新聞處為何沒有任何主動打輿論戰的企圖呢？林鄭不辭職，便要負責任執行政府的工作，絕不能自我癱瘓、自我放假。