林鄭特首、香江府衙在修訂《逃犯條例》風波中向反對派和外國勢力跪低投降，最直接受傷害的是香港警察。他們維護法紀、忠於職守，用適當執法手段堅決頂住一群暴徒衝擊政府總部，迅即被污為「濫用武力」、「血腥鎮壓」。林鄭的跪低也等於默許了這一是非顛倒的大荒唐。



反對派和暴徒們氣燄更加囂張，立刻組織人馬包圍警察總部，力逼警方「釋放被捕人士」、「不得檢控」有暴亂行為之人，立即收回「暴動定性」。他們最初包圍警總十六個鐘頭，期間有大量刑事毀壞，嚴重妨害他人利益和交通秩序。他們是在繼續違法和挑戰司法。這個時候，反中亂港集團喉舌更是開足馬力，為法治被毀、警察被痛擊而不敢執法大肆叫好，瘋狂掀起「仇警」惡潮，試圖在整個香港製造更大的混亂。



長期以來，香港媒體環境和政治環境一樣，反對派喉舌素來猖狂和霸道，他們的報道評論、編輯方針，素來有鮮明意識形態和政治使命。這類喉舌以黎智英的壹傳媒集團為首，廣為經營，開枝散葉，並以香港記者協會等為政治俱樂部，打着「維護新聞自由」、「客觀公正」的旗號欺世盜名，沆瀣一氣，互為支援，今次風波中他們又緊密配合。警察執法被污名，警務處處長召開記者會，他們號召記者戴頭盔向警方示威，以「抗議警察濫用武力」，他們哪裏像是記者，哪裏還有甚麼公正？倒是很像要去參加對香港警方的批鬥大會。而記者中有不聽「號令」、不隨其意者，就立遭清算。據說，香港攝影記者協會主席就為此捱整。壓力之下，他提出辭職還不行，非要行「家法」，開會投票罷免其職務。他們把對警察執法平暴的滿腔仇恨發洩到這位同行身上，欺凌羞辱。



在當下黑風惡浪、反對派猖狂橫行之下，這大約只是一件小事，但照出了反對派喉舌及其相關社團對香港媒體環境和新聞自由的破壞已肆無忌憚。聯想到黎智英對東方報業集團記者的刑恐、摧殘新聞自由，他們從無微言，甚至心中竊喜，可知他們的虛偽和卑劣也。