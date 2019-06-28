外部勢力插手香港事務早已不是甚麼新聞，但從來沒有像今天這樣赤裸裸。四年多前的佔領之亂，美國主要是在背後搞鬼，透過漢奸黎等代理人以政治黑金操控反對派；今次美國索性站到前台，而且幾乎全體總動員，連總統特朗普也親自上陣為香港反對派鼓勁。美國領頭，其他附庸國自然一擁而上，英國外相侯俊偉竟公然要求港府就日前的暴力衝突展開獨立調查，儼然以宗主國身份發號施令，莫非他以為香港還是英國殖民地？



正是因為得到洋人撐腰，反對派才會如此囂張。儘管林鄭政府已徹底跪低，連《國歌法》立法也叫停，但反對派還是不依不饒，趁G20峰會舉行前再度搞事，企圖借國際壓力向港府及中央施壓，除了要求撤回修例，更要求不檢控示威者、取消定性暴動、追究警方開槍責任、特首下台，有人甚至叫囂組織臨時政府，這豈止是得寸進尺，簡直狂得沒邊。



很明顯，這場動亂正是如假包換的顏色革命，是香港小氣候和國際大氣候配合的結果，反對派不只要搞死香港，更要搞垮中國，以配合美國全面遏華戰略。當年八國聯軍侵華，有些中國人充當帶路黨，如今美國糾集國際反華勢力圍堵中國，香港反對派充當爛頭蟀，比帶路黨更加可恥。江山代有漢奸出，信然。



關鍵在於中央態度。面對外部勢力公然介入，以及反對派猖狂進攻，港府已無能為力，中央繼續坐視不理，香港勢必徹底淪為反共反中基地，不是殖民地，更似殖民地。當年滿清政府腐敗無能，任人宰割，當今中國號稱大國崛起，難道也無力抗禦外侮？難道眼睜睜看着香港被分裂出去？外交部發言人不斷強調香港事務純屬中國內政，反對任何外部勢力干預，但實際上，外部勢力不僅赤裸裸干預香港事務，而且有喧賓奪主之勢，外交部發言人說了等於沒說。當年毛澤東將美國視為紙老虎，如今誰又有這種豪氣？