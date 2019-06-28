一名十七歲香港少女為了數萬元酬勞，充當販毒集團「衝關豬」，五次從深圳帶毒品回港，終於被海關拘捕，行李搜出逾十六公斤可卡因，市值逾二千萬港元。法官明言販毒不容姑息，年少無知亦不是藉口，判少女監禁十七年半。指使她販毒的廿多歲青年則判囚廿二年。



案中單親少女身世坎坷，曾遭親人性侵，為賺快錢鋌而走險，前途盡毀。這些心智不成熟的青少年最易受人唆擺利用。黑幫有組織、有計劃地招攬年輕人，軟硬兼施，威逼利誘，以「養雀仔」方法催使他們走上販毒不歸路。社交網絡興起，不法分子會以免費飲飲食食，甚至旅遊觀光，吸引年輕人注意，打交道進而一起玩樂，最後便落入圈套，例如免費毒品「試食」，令他們染上毒癮，不能自拔，又或者揮霍欠下巨債，便成為毒販傀儡。



海關去年拘捕涉毒案青少年人數急升四成，反映情況愈來愈嚴重。去年十二月便在機場截獲三名「衝關豬」，在行李發現約八公斤懷疑可卡因，市值約八百萬港元。細心觀察，會發現檢獲毒品數量有上升趨勢，反映擒賊應先擒王，幕後黑手一日不落網，毒禍難以遏止。



販毒集團主腦荼毒青少，卻不用接受法律制裁。例如人稱泰國大毒梟的黑幫前坐館「上海仔」郭永鴻涉案纍纍，竟然聞風先遁，棄保潛逃，流竄歐亞，遙控其販毒集團繼續作惡，為害人間。據傳媒揭示，香港警黑勾結，上海仔與其警方保護傘拍檔「搵食」，甚至律政司內亦有保護傘，所以他多年來能逍遙法外。人在做，天在看，萬惡之徒必定難逃法網。中央近年嚴厲掃黑除惡，督導組進駐各省市，嚴打黑惡「保護傘」，再加上世界各國加強掃毒，上海仔的販毒集團走向末路，近月瘋狂出貨。香港警方必須加大掃毒力度，亦要盡快緝捕上海仔等大毒梟歸案，方可遏制日益猖獗的毒禍。