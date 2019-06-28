立法會大會昨日復會，繼續辯論由金融服務界議員張華峰就近日杌隉不安的政局提出的休會待續議案，「尊貴的」立法會議員對解決因政府修訂《逃犯條例》引發管治危機、社會動盪的議題，會不會有些甚麼真知灼見呢？



六月二十六日經民聯張華峰議員根據《議事規則》第16（2）條動議的休會待續議案，獲得同屬經民聯的大會主席梁君彥批准，議案內容為「本會現即休會待續，以就下述事項進行辯論：社會就如何處理《逃犯條例》的修訂產生嚴重分歧，引致社會持續撕裂，大型示威衝突隨時一觸即發，政府對盡快恢復社會秩序、穩定營商環境採取的即時應對措施，讓市民回復正常生活。」過去根據議事規則提出休會待續議案的多屬泛民議員，目的是為了藉着冗長辯論拖延議事進度，也是「拉布」的手法之一。正所謂「家家有求」，張華峰藉着提出休會待續議案拖延會議時間，也有其政治目的。他的議案獲准提出後要進行辯論，如議案獲得通過，大會主席即時宣布休會，下次立法會會議是七月三日，而排在議程後面，審議有關修訂《二○一九年軍事設施禁區令》的附屬法例，將中環海濱一幅零點三公頃的土地，移交解放軍作為軍用碼頭，便會在明日自動生效。



張華峰提出休會待續議案的政治動機姑且不議，其議案內容是針對當前香港面對的困局，認為政府必須要有因應之道，當然是可以在議會深入討論。然而發言的議員率多離題萬丈，不是肆口逞說，便是語無倫次。經民聯的梁美芬議員如是說：「在目前局勢下年輕人敵視國家，首先要追究教育局……而且有消息傳出指通識科不作檢討，令許多人感到不滿。」真是「九唔搭八」，難道教育局檢討通識科課程，就可以解決特區政府的管治危機問題了嗎？至於民建聯梁志祥議員也說甚麼應從教育做起，因為時下年輕人是從小已被人「洗腦」。梁志祥議員不妨從今天起為你的子女「洗腦」，看看會有些甚麼效果？



香港的議會很難看得到代議士雄辯滔滔、條分縷析，或者義正詞嚴、令人動容的畫面，而所謂辯論，多數是「一人一個喇叭，各吹各的調」，很少有激烈的交鋒，至於精彩的政治辭辯更是罕見。多的是遇到敵對黨派議員的尖刻批評，或者人身攻擊，只會以自己遭到「冒犯」要求主席裁決，真是很「不帶種」。不論泛民或建制，輕忽議會研究事理、解決問題的功能，即使唇焦舌敝，很多時都是文不對題，信口雌黃，甚至語焉不詳，言不及義。用來做大學新聞傳播系的「口頭傳播」反面教材，倒是很合適。