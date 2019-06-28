今日的香港群魔亂舞，不止牛鬼蛇神齊出洞，就連舊電池都爭相刷存在感。曾蔭權爵士禍港七年，期間曾出任政務司司長的唐英年，對其前上司獲終院判處上訴得直喜形於色，揚言這是「冤獄」，更認為中央應頒授曾爵士國家領導人的頭銜。見過厚面皮的，未見過這麼厚面皮的，水退過氣高官為聲名狼藉的前上司背書，對中央指指點點，讓人見識何謂物以類聚、恬不知恥。



眾所周知，前特首曾蔭權爵士因為無申報租住一間廣播機構股東的深圳大宅，其後批出數碼廣播牌照，被判公職人員行為失當罪名成立，他不服上訴至終院，判詞指原審法官處理「明知故犯」及「嚴重性」兩項罪行元素時，未有對陪審團作出足夠指引，故裁定其上訴得直。換言之，終院認為問題出於原審法官引導陪審團出錯，並非等於曾蔭權清白，遑論冤獄。在社會一片混亂之際，舊電池這麼快就出言向中央施壓，到底有何居心，不能不令人有所聯想。



當然，為曾蔭權鼓與呼的還有一干洋奴漢奸，「民主阿婆」就聲稱要設宴慶祝；「政治主教」又借神的名義招搖撞騙，加上現屆政府被反對派一鋪打殘，港英餘孽一時間深感形勢大好，鬆毛鬆翼自不待言。



公道自在人心。別說這幫餘孽大都是賣港賊，言行無足輕重，即使唐英年也是知法犯法，僭建風暴弄至一身腥，連特首寶座都丟失。事實上，「蔭權之亂」導致香港今日樓價高企、供應不足、上樓難於上青天的死局，也是民怨最大泉源，林鄭政府淪為落閘政府，房屋問題肯定是其中一大死因，作為前班子的第二把手，唐英年可以推卸責任嗎？



當司法刀把子牢牢掌握在洋人及其代理人手裏，法律面前從來都是反對派更平等，有錢人又再高人一等，有錢有得上訴，有錢有機會得直。一言以蔽之：你的財力如何、你的命運也必如何！