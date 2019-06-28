有人說過去兩、三星期，世界上最矚目的地方就是香港，皆因連續兩次出現號稱過百萬人大遊行，佔據了不少外國媒體的頭條位置。民間組織的反政府活動此起彼落，倏忽而來，倏忽而去，使特區班子這陣子窮於應付。



二○一四年的佔領行動也曾讓很多人擔心，當時筆者就說這年代的人少見風雨，遇到小事都容易亂了方寸，其實沒甚麼大不了，天是塌不下來的。結果主政者堅持忍耐，運動在七十多天後便結束，兵不血刃，在現代世界算是一次成功處理亂事的典範。



今次的局勢更複雜，外國勢力的介入更明顯，美、英等國領袖甚至為香港內部事務而開腔，目前又處於中美兩國貿易戰的關鍵時期，使中港政府處理起來更縛手縛腳。



既然難以處理，就不要急於處理，事緩則圓，為政者要有在大風浪中坐懷不亂的氣魄。香港是大亂不起來的，只要你不在意它亂，它就不可能太亂。此地不少亂事是反對派加外國勢力搞出來的，但他們在香港有千絲萬縷的利益關係，如果獅子山下終日亂嚷嚷，政府停擺、工商停頓，受損的就不止是中國與親建制一方，親美、親英派一樣要當災。



如今年輕人敢於動輒擾亂社會，容我說句半開玩笑的話，那是因為中港政府把此地的經濟搞得太好了。目前的失業率創歷年新低，近乎全民就業，很多人每年去日本旅行的次數，幾乎多於在本地去郊遊的次數，所謂「食飽無憂米」，這才有閒情去聚眾擾亂秩序吧。



試想，如果經濟環境艱難，不少人兩餐不繼，年輕人就算想乘車去政府總部、警察總部抗議，那車費都不易掏出來，去到後買瓶水解渴也覺得困難，你看到時候還有這麼多人有興致鬧下去嗎？香港承平太久了，很多人不懂珍惜，故為政者不一定要害怕社會混亂，大治往往是從大亂中孕育出來的。