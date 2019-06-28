一個《逃犯條例》修訂畀反對派攞來玩嘢，搞到林鄭龜縮咗近兩星期都未曾露面，而外間騷亂不絕，反對派得寸進尺，一個無理要求連接一個更無理要求，藉詞政府冇回應，不是包圍政總、警總，就係搞寸稅務大樓、機場、港鐵等，阻市民搵食。呢，日前又着令律政司司長鄭若驊不要檢控參與「612暴動」的示威者，否則會到中環律政中心一同「拜訪律政遺址」，觀賞建築風格行動喎！



回歸後的香港，可說永無寧日，而反對派愈玩愈大，尤其在漢奸黎的推波助瀾下，爛果報愈發膽大妄為，根本不把「一國」放在眼內，尋且詛咒「中國崩潰」，用心歹毒，最近更囂張到大字標題話要「送王志民入赤柱」，喂，妖孽斗膽要把京官送入赤柱，明剃中央眼眉，直情造反、政變！睇怕中央再唔出手，洋奴漢奸必當正自己係土皇帝，遲吓衝擊禮賓府、中聯辦，話要入去「野餐」！試問成何體統？



講開確實谷氣，毛澤東最講求實際，佢講過「要老老實實，不要作假。本來不行，就讓人家罵，臉上無光，也不要緊。不要去爭虛榮。」佢鍾意讀《水滸》，從中得到唔少啟發，是以又指出，在武松看來，景陽岡上的老虎，刺激牠是那樣，不刺激牠也是那樣，總之是要吃人的。或者把老虎打死，或者被老虎吃掉。



證諸今日反對派、洋奴漢奸不正是景陽岡上的老虎，特衰政府對他們諸多容忍包容，結果是養癰長疽，自生禍殃，確實抵死！你再退一步，不會是海闊天空，而是招來更大的層層進逼，而後面便是千仞懸崖！



林鄭暴瀉的民望，加個醜聞纏身的「避政司司長」鄭若驊，還有「無一是男兒」的管治班子，法治崩壞，失信於民，落閘政府只會拖死香港，政府如不盡快改組內閣，去掉瘀血鄭若驊，則香港永難「敗部復活」！當然，更不能讓洋奴漢奸神打上身，開壇作法，妖言惑眾，否則香港萬劫不復矣！