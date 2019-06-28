反對派及港獨組織一直將警方視為「眼中釘」，其原因簡單易明，因為他們想推翻政府就要製造混亂、破壞社會安寧，而警方就維持秩序、守護法治，所以他們會不斷針對警員，煽動仇恨情緒，其目的是要限制警隊維護治安的能力，瓦解警隊士氣。



六月十二日立法會外的衝擊事實上有部分人涉及暴動，有片為證不能說人人都手無寸鐵和平示威。反對派將警方打擊暴力的片段斷章取義、無限放大、不斷抹黑，顛倒是非，令人心寒。香港社會現正瀰漫一股前所未有的「仇警」情緒。



煽動「仇警」，必將打擊警隊威信，影響警隊士氣，削弱香港社會的安全。面對如此惡劣形勢，所有市民都應深思：一個充滿「仇警」氣氛的香港，將會變成如何？假若全港警隊都無法運作，警察難以執法，社會將失去秩序，罪犯就可以任意妄為，市民願意看到這一幕嗎？



反對派議員又挑撥離間醫護人員與警隊的關係，亦有部分醫護人員更在工作時侮辱警員，至醫護與警員關係緊張。病人私隱當然要保護，但若警員不能在醫院內調查及拘捕疑犯，醫院就會成為十分危險的地方，受害的只會是市民大眾。



全國人大常委譚耀宗指出：「警隊需要保持士氣，為市民除暴安良，如果打擊警隊，會對香港社會的穩定及治安沒有好處，請市民體諒警隊工作的艱巨。」



香港警隊是非常優秀的紀律部隊，多年來為維持香港治安及社會穩定默默耕耘。多項國際調查都顯示，香港警隊是亞洲最優秀的警隊，也在全球警隊排名中名列前茅。去年香港就創下四十九年來最低的犯罪率，而且更在「全球繁榮指數（安全與保安）」及「法治指數（秩序與安全）」中位列世界第四，這些成果，靠的就是香港警隊。



廣大市民對煽動「仇警」應保持高度警惕，明辨是非，支持警方依法執法。