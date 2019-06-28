幹部學校或幹部學院是中國政治體系中的重要一環，全國自上而下，從中央到省市縣，都有黨校、行政學院。中央各部委機關也都有自己所屬的幹校，如中國紀檢監察學院（中紀委）、國家法官學院（最高法院）、全國宣傳幹部學院（中宣部）等，分系統、分層級對所有幹部進行培訓教育。



在二○○六年，北京曾建立起「一校五院」的國家級幹校體系，作為第一陣營，包括中央黨校、國家行政學院、中國浦東幹部學院、井岡山幹部學院、延安幹部學院、大連高級經理學院。其中，黨校與行政學院分屬於中共中央、國務院，是正部級機構，前者為黨內最高學府，由政治局常委兼任校長；後者以政府公務員為培訓對象，由國務院秘書長兼任院長。其餘四所學院均隸屬中共中央組織部（中組部）。



至二○一二年，大連高級經理學院從中組部劃轉改隸國資委，剩下「一校四院」，浦東、井岡山、延安三所幹校由中組部部長兼任院長。而十九大之後，黨校與行政學院合併，且改由中組部部長執掌。至此，國家級幹校實現了前所未有的集中統一。



除此之外，幹校體系另一大突出變化是，紅色幹部學院數量迅猛增長，遍地開花。各省紛紛挖掘當地紅色資源，開設特色幹部學院，擴大幹部教育培訓陣容，以傳承紅色基因、紅色傳統為己任。實際上，原本的浦東、井岡山、延安三大幹部學院，始開紅色幹校先河，三地均在中共黨史上具有特殊地標意義，上海是中共的誕生地，井岡山、延安都是革命搖籃。但近些年尤其是十八大之後，紅色幹校幾成氾濫之勢，全國範圍已經有四五十所。



在形式上，多數以紅色聖地命名，如江西瑞金幹部學院、福建古田幹部學院、貴州遵義幹部學院、甘肅南梁幹部學院、河北西柏坡幹部學院；或是建國以來的先進典型地區，如山西大寨幹部學院、安徽小崗幹部學院；或是以革命先烈、幹部楷模等人物命名，如江蘇恩來幹部學院、江西方志敏幹部學院、陝西劉志丹幹部學院、河南焦裕祿幹部學院、雲南楊善洲幹部學院；或是以歷史事件命名，如浙江紅船幹部學院、四川兩彈一星幹部學院等。總之，五花八門。



從中也可以看出，各地為了舉辦這些紅色幹校，可謂絞盡腦汁，挖空心思。目的無非是為了迎合當前的「唱紅」潮流。而且多數學院都屬於財政專門撥款，編制單列。原本各省各縣都有黨校，從事的也都是黨性教育，如今儼然在黨校之外另成一大體系，但在職能上難免疊床架屋，重複建設。



譬如力度最大的河南，就打造了省內五大紅色幹校，包括焦裕祿幹部學院、紅旗渠幹部學院、大別山幹部學院、愚公移山幹部學院、南水北調幹部學院，並且各有分工，如焦裕祿幹院側重培訓「公僕意識」，紅旗渠幹院側重「艱苦奮鬥」。但其實原有的黨校、行政學院，教的不也是這些內容？在政治正確的大潮之下，各地相互攀比邀寵，紅色幹校也因而成了新的競技場。