神州觀察：黨員幹部允炒股　權力腐敗難避免

魚與熊掌不可兼得，當官與發財亦是同樣道理，用當今領導人的話說，這本屬於「兩條道」，想當官就別想着發財，想發財就別當官，合法發財渠道多得很。然而偏偏有人既想當官又想發財，尤其在「官員股神」輩出的內地社會，近年隨着相關政策逐步放寬，官員幹部不但可以「合法發財」，中國股壇更湧現大量「投資奇才」。



中紀委國家監委日前發文指，黨員幹部可以從事正當的證券交易活動，表示證券市場是國家市場經濟體系的重要組成部分，黨政機關工作人員將其合法財產以合法方式投資於證券市場，更是對國家建設的支持。文中同時列明四類人群不能炒股，及劃定七條不可觸碰的紅線進行規管。



有意思的是，於文中所列七條紅線之下，亦密密麻麻地列舉了眾多黨員幹部「觸紅線」的案例，譬如深圳市發改委有官員「不收現金收股票」，四川、山東的副省長違規擁有非上市公司股份，證監會原副主席姚剛、國家安全部原副部長馬建涉內幕交易、洩露內幕訊息等罪行。此外還有違規在國外投資入股，以公款或違規借用資金炒股，以及隱瞞個人持股情況、利用工作時間或辦公設施買賣股票等行為；這就等於告訴大家，黨員幹部濫用職權、違規炒股現象根本遏制不了，利益當前，再多的紅線亦敢觸碰。



眾所周知，在過去很長一段時期，炒股一直是內地官員禁區，原因主要是早期的證券監管漏洞太多，加上無處不在的權力腐敗，使得一些官員很容易就能鑽空子，證券市場隨時淪為「私人提款機」。饒是如此，當局之後還是「大膽」解禁，官員炒股從此合法化，惟此舉不但未能有效遏止腐敗，反令腐敗問題愈演愈烈，各種內幕交易案、「官員股神」層出不窮，甚至連「四不人員」亦不顧禁忌大撈特撈，證監會主席自己卻變成「害人精」，更有「國家隊」趁着股災去打劫，亂象頻生之下，當局再次明確表態支持黨員幹部炒股，儼如助推「合法腐敗」，而這又是多少貪官夢寐以求之事！



腐敗的本質是權力腐敗，以權謀私則是目的與結果。從內地官員幹部諸般違紀違法行為當中可以看出，經濟類腐敗始終排在第一位，股市固然是重災區，其他腐敗渠道從來亦不缺少，樓市、債市、銀行借貸、房地產開發皆被染指，或近水樓台監守自盜，或進行權權交易、權錢交易，最終總能達致權力變現；普通公職人員動輒貪污數億元，「房叔」、「房姐」滿天飛，法院法官更可擁有兩百億元商業帝國。其實哪個部門沒有禁令？哪個行業不曾劃下紅線？只是法規條文一大堆，有誰將之當回事？



