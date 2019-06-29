功夫茶：走私海鮮唔好嘥　不如喊欄益街坊

古人教落，「先王者，善為民除害興利，故天下之民歸之。」睇吓今時今日香港，漢奸洋奴氣燄囂張，反中亂港事事亨通，旨意廢柴政府「除害」，蚊都瞓蛇都死。之但係講到「興利」咯喎，大有大做，細有細做，爭在官老爺有冇心嘅啫。



海關日前首次瓦解一個有組織走私高價海鮮集團，喺沙頭角檢獲約五千二百公斤冰鮮東星斑及石頭魚等海產，市值約一百萬港元，成功將該走私集團一鍋端。唔講大家或者唔知，唔同種類嘅海鮮喺內地有價有市，主要視乎供應國家嘅情況，好似菲律賓經常有颱風、印尼同馬來西亞等回教國家，漁民會喺宗教節日休息，都會導致貨源緊絀。



估唔到海關除咗緝毒耍家，連打擊走私海鮮都有一手，功夫茶真係要畀個「Like」佢哋。不過問題嚟嘞，咁大批高檔海鮮如何處理？據聞當局會將貨物存放卅日，如果逾期無人認領，就會將貨物充公，唔排除最後會全數銷毀。正所謂「食得唔好嘥」，就咁揼晒，實在太可惜喇。



有人就講得啱嘞，香港有咁多魚類批發市場，照計安排幾間公司進行「喊欄」拍賣，價高者得，話都冇咁易。咁做法一來庫房有進帳，二來唔會造成浪費，三來市民大有口福，一舉三得，何樂而不為？你咪話吖，以海關高超嘅辦事效率，話唔定可以破多幾宗類似案件，到時候各類生猛靚海鮮源源不絕，海產拍賣會成為香港另類旅遊景點，絕對唔係夢。



講開又講，政府物流署對拍賣各類走私及充公物品，甚至係政府過期物資，經驗豐富，除咗影音產品，仲試過成功拍賣退役迷你消防車同救護車，五花八門，無奇不有。當然喇，講到物盡其用，生財有道，港府始終係幼稚園級數，睇吓人哋美國佬，連航母退役都會委託承包商拆件拍賣，收入幾多仲係其次，慳番一大筆處理費用嗰度至盞鬼。就係咁，山姆大叔將最先進武器留為己用周圍撩交打，次一等嘅過氣型號賣畀人，就連報廢品都可以套現，汁都撈埋，邊個夠佢玩。



冇計喇，人比人比死人，港府「有食唔食，罪大惡極」，大家早就見怪不怪。好似漫山遍野嘅走地野豬咁，有機繁殖生長，本來係人類上等佳餚，奈何官老爺畏首畏尾，驚死畀人話殘忍，殺又唔敢殺，閹又閹唔晒，結果搞到爭拗多多，添煩添亂。至於大量丟空餵蚊嘅市區靚官地，就更加係廢官有好牌唔識上嘅最佳例證。



講到呢度，看官們應該明白點解七百萬香港人怨氣爆燈，瀕臨爆煲喇，廢柴官僚除害無力，興利無方，又點怪得「天下之民反之」吖！



