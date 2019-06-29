正論：警權一旦毀　香港萬事休

無人信高潔，誰為表予心。在反對派瘋狂挑撥之下，社會瀰漫一股歇斯底里的仇警情緒，示威者一星期內兩次圍堵警察總部，連公院醫護也惡言相向，一時間，辱警成為風土病，警方有冤難鳴。我們不妨撫心自問，一旦警權被毀，香港法治崩潰，社會陷入失序狀態，除了犯罪分子得益，又有誰人得益？



有鑑於當值警員遭受部分公立醫院醫護人員不禮貌對待，警方日前宣布暫停兩間公院急症室的警崗，改為在醫院周邊巡邏。顯而易見，警員連查案都被指摘為侵犯病人私隱，醫護甚至以「狗」字辱罵警員，暫停警崗避免對立加劇只是無可奈何之舉，很可惜，警方連這樣做也遭受反對派抨擊，被形容為「幼稚報復式行為」，質問「是誰容許警方收納稅人錢發脾氣」，聲色俱厲，完全不把警察當人看待，繼續為仇警情緒添柴加火。



正如警務處前處長曾偉雄所說，警方執法天經地義，將事件政治化只會令法治崩潰，警察一見暴力就逃跑肯定非社會所樂見。事實上，示威者暴力衝擊政府大樓，警員不阻止難道要打開大門任人佔領嗎？反對派和反中亂港傳媒出於不可告人的政治目的，將一頂頂「血腥鎮壓」、「濫用暴力」的帽子扣下來，不鬥臭鬥垮警方不罷休。黃之鋒等人甚至煽動大批示威者兩次包圍警總，向警員擲雞蛋、淋油、用雷射筆直射雙眼、粗言辱罵，連警總招牌都被拆到甩皮甩骨，極盡侮辱之能事。這一切絕非偶然，惟有挑動人民鬥警察，廢掉政府最強武裝，他們才能為所欲為。



這就是反對派的狼子野心，為實現奪權，為引外部勢力入關，必須將站在最前線的警隊除之而後快。儘管警方和醫管局昨日同意設立兩層平台加強溝通，多個護士團體亦呼籲醫護人員緊守政治中立原則，與警方互相尊重，為對立情緒降溫，但可以肯定地說，反對派不會善罷甘休，其喉舌亦只會卯足勁抹黑，只要社會不能回復理性，幕後黑手不被繩之以法，警民互諒依然無從談起。



誠然，作為全港最龐大的政府部門，警隊人數多達三萬，難免樹大有枯枝，但必須強調，絕大部分警員都是盡忠職守的。只要去過東南亞旅遊的市民都一定深有同感，當地警察望之不似警察，與香港警隊的專業可靠不可同日而語。社會一味盲目仇警，一旦警方執法放軟手腳甚至不執法，南亞兵團興風作浪，黑社會「十二點後我話事」變成「廿四小時我話事」，這對誰人有好處？沉寂一時的南亞人蛇偷渡活動近日死灰復燃，顯然是本地黑幫趁亂搞事，大家是否仍然任由仇警辱警歪風蔓延下去，值得深思。



百年養不足，一日毀有餘。香港用了百多年時間，好不容易建立今日的法治之區，法治也成為港人安身立命、引以自豪的基石，而警隊就是維護這座基石的第一道防線。可以說，沒有法治，沒有警隊，香港不可能有今日的成功，倘人們不知珍惜，親手將這道防線拆毀，香港淪為無法無天的罪惡城，那時候才知後悔，一切已經太遲。



