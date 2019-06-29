美國早前宣布，在五月二日之後禁止任何國家進口伊朗的石油，違者要施加制裁。中國一直不接受美國在聯合國決議以外自定的單邊制裁。



六月二十日，自五月二日之後第一艘運油輪從伊朗運載石油到中國遼寧的錦西煉油廠。據外國消息，有多艘運油輪將陸續自伊朗運油到中國內地，包括原油與液化天然氣。直至今年四月，伊朗出口中國的石油規模龐大。五月突然縮減，顯然是中國政府還未決定是否與美國抗衡。而依已有運油輪在途中的情況顯示，六月份中國從伊朗的石油進口將恢復。



中國這樣的舉措並不是一個單純依據國際法的貿易行為。美國是罔顧國際法，禁制伊朗石油出口是單邊的，近乎戰爭行為。中國敢公然違抗，便不是守法與否的問題，而是帶有兩個重大政治意義。



一是中國支持伊朗，不僅遵從六方伊朗核協議（中國是其中一方），而且是當大多數國家怯於美國淫威而停止從伊朗進口石油，中國便雪中送炭，給伊朗巨大助力。中國用國家石油公司購買伊朗石油，表明是國家行為，已不是一般的貿易。中國敢這樣做，依賴伊朗進口的印度、日本會否倣效？



伊朗石油經伊拉克運往敍利亞和土耳其會遭美軍炸毀運油輪，美國敢不敢炸中國國家石油公司的油輪呢？霍爾木茲海峽最近有油輪被襲擊，表面上美國指摘伊朗，實際上會不會是美國弄得海峽航行危險，以此阻止中國繼續從伊朗運油經該海峽到中國？中國支持伊朗這樣突破美國禁制缺口，美國也無可奈何，國際影響重大。



二是中國再不遷就、討好美國。早一段時期，中國還不敢公開承認從伊朗進口石油。現在即使沒有公開宣布恢復進口，但實際行動已比公開宣稱更為有力和重要。中國這樣做，是甘冒美國制裁中國國家石油公司。在中興、華為事件之後，中國還敢冒這個風險，絕對是已有應對的準備。中國態度的轉變，事實上亦與中美貿易談判堅持立場的表現相關連。



最近，習近平與俄羅斯總統普京及北韓領袖金正恩會談，正是中國積極調整對美政策的過程。中俄結盟，美國未必敢鹵莽攻擊。美國揚言制裁任何國家參與敍利亞重建，敍利亞政府邀請中國參與重建。美國制裁北韓，而且有聯合國決議支持，習近平訪問平壤帶同發改委與商務部主管，表明是與北韓經濟上合作，且中國與北韓貿易已升溫。這都是中國改採強硬態度應對美國的欺凌。二十國集團（G20）會議的習近平與特朗普碰頭，不可能見到中國的讓步。