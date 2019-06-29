在修訂《逃犯條例》一役中，反中亂港集團的赴美歐「漢奸團」發揮了重要作用。山姆大叔也對他們給予前所未有的「高規格接待」，副總統、國務卿、國會頭面人物先後出動，一面增加聲勢，一面聽取「漢奸團」的工作匯報，加上華府今天一個表態，國會明天一個「聽證」，後天一個「法案」，且把老美的所謂「國家安全」擺進去，要和香港反對派「同仇敵愾」的對付中國，整件事立刻上升到老美要和北京「大國競爭」、擊垮中國崛起的高度。



於是，老美進行了前所未有的國際政治動員，把他們在香港經營近百年各方面的組織資源、情報資源、財力資源投放進去，「大打出手」。取得了「階段性勝利」後，總統特朗普就親自出馬大聲喝采，一面嘲諷北京，一面鼓動香港反對派再接再厲。這個當兒，正是要開G20峰會，習近平、特朗普要見面談談之時，特朗普手握「港牌」，意氣風發，香港漢奸們更是磨拳擦掌，與有榮焉，要為主子「再立新功」。



漢奸的作用如此之大，G20峰會之機當然就要再玩一鋪。今次不必勞煩「漢奸團」遠渡重洋，家門口哭秦庭、告洋狀最是方便。他們組織人馬跑到十多個國家的駐港領事館請願、遞狀子，呼籲各國領導人在G20峰會上，就香港問題向中國國家主席習近平施壓，呼籲「救救香港」。他們「逐個拍門」，又喊又叫，又哭又鬧，聲稱「就是要引入外部勢力」。



看來，老資格的李漢奸狂叫亂叫的「我就是要當漢奸」、「日日當漢奸」後繼有人也。只是，這也不怪，赴美歐的「漢奸團」已是老嫩齊備，有中年漢子，有青年「才俊」，此乃香江府衙多年「養奸」的必然結果，也是北京對反中亂港集團多年姑息包容的結果。連「港獨分裂」勢力都已坐大橫行，再出幾個漢奸還是問題嗎？



不過，今次山姆大叔似乎「唔畀面」，漢奸們「滿臉苦大仇深」、「要求討個公道」的遊行到老美領事館，竟吃閉門羹。原因大概是：第一，他們大多是「魚毛蝦仔」；第二，老美已有自己的部署，嫌他們添煩添亂不識相也。