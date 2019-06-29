小人得志，語無倫次。港府在反修例風波中徹底跪低，反對派嘗到甜頭，因此得意忘形，漢奸黎旗下爛果報公開叫囂「送王志民入赤柱」，「刑期與暴動罪看齊」，簡直狂妄到了極點。其實，最應該被送入赤柱的恰恰就是漢奸黎，而且刑期應比暴動罪更嚴厲。



春秋時代，魯國公子慶父野心勃勃，為了奪權而不斷興風作浪，挑撥離間，把魯國鬧得雞犬不寧，人心惶惶，從此留下「慶父不死，魯難未已」這句成語。漢奸黎正是現代慶父，他投靠洋人，以反中亂港為己任，不斷煽風點火，無事生非，佔領之亂也好，今次修例動亂也罷，都是他在搞鬼，此妖不除，香港永無寧日。



當然，如果不是港府充當保護傘，漢奸黎絕不可能如此囂張。佔中期間有市民出於義憤，向在金鐘「私家皇座」扮指揮的漢奸黎擲豬雜表達不滿，結果被司法當局速告速判，反而這位佔領之亂的最大黑手及金主至今毫髮無傷。他彷彿擁有免死金牌，佔中案免被起訴，政治黑金案一筆勾銷，連恐嚇東方記者案也石沉大海，不管如何胡作非為，都可以逍遙法外，難怪他大講風涼話，聲稱不怕坐監只怕洗廁所。實際上，如果港府嚴格執法，司法機構公正無私，有人恐怕早就把牢底坐穿，豈止洗廁所這麼簡單。



所以說，香港鬧到如此地步，港府尤其是律政司必須負起主要責任。律政司掌管司法大權，沒有守護公義，懲惡揚善，反而姑息養奸，包庇邪惡，這是何等荒謬，又是何等可恥。對此，中央顯然也應負起一定責任。漢奸黎充當反對派最大金主及後台，唯恐天下不亂，旗下的壹傳媒更是長期詛咒「天滅中共」，但港府固然對他百般包庇，中央竟也對他呵護有加，從來不敢摸洋走狗尾巴，中資銀行甚至曾經為其提供狗糧。最難堪的是，港府的包庇和中央的呵護並沒有令這條惡狗收聲，反而吠得更兇，咬得更狠。