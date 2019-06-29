香港的基建經常爆出醜聞，而且每每事態愈揭愈驚人，耗資千億元的港鐵沙中線，紅磡站擴建月台工程千瘡百孔，爆出剪短鋼筋風波，月台結構安全成疑，需要鑿石屎檢測，發現不合格率約兩成，最駭人是其中一個樣本扭入螺絲帽的長度實際上僅僅多於六毫米，十分「牙煙」。



然而政府看了檢測報告，竟然傾向紅磡站擴建月台不需拆除，只是加固結構，打算用六至九個月時間在東西走廊和南北走廊月台進行修補工程。消息傳出後，全城嘩然，指政府身為港鐵大股東，竟然罔顧乘客安全，關注團體要求政府及港鐵再找獨立專家審視月台情況，擔心車站盲目加固，隨時塌陷，最終令乘客淪為「沙中人」，要求紅磡站拆卸重建。



沙中線醜聞已演變為「國際大醜聞、世界大笑話」，有政界人士分析剪筋事件背後可能涉及政治陰謀，懷疑有外部勢力攪局，暗中以技術破壞及政治破壞的方式靠害香港。有學者更指港府高官在事件中疏忽或是「隻眼開隻眼閉」，實屬監管不力，必須問責嚴懲。現在看來，政府顯然想將事件輕輕帶過，大事化小，小事化無，所以有意見指中央應對沙中線醜聞出手嚴肅追責，不可以放過失責的官員。



連一個基建項目也為中央添煩添憂，特區政府的無能丟盡香港人的面子。香港高官百無一用，厚顏無恥睜眼說謊的本事卻是世界級。將來沙中線有幸通車，很大機會有高官走出來說「天天搭沙中線很安全」，好像當年衞生署署長陳馮富珍在禽流感爆發時「日日食雞」一樣。



還記得二○○三年沙士爆發時，時任衞生福利及食物局局長楊永強說沒有爆發肺炎，結果情況一發不可收拾，成為世紀疫禍，雖然最後局長問責下台，但能補償枉死的二百九十九個冤魂嗎？分析至此，大家還信不信政府、信不信短筋月台補固就會安全？反正我不信了。