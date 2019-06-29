短短二十二年，香港的行政、立法、司法三權相繼崩壞，除了因為制度上的缺陷而先天不足，主要還是人謀不臧，居上位者率多是沐猴而冠，這是後天失調。在《基本法》的憲制架構之下，要建立一個長治久安的制度，形格勢禁，固然癡人說夢，但是解決人的問題，恐怕一樣是窒礙重重。這就是為甚麼特區政府修訂《逃犯條例》引發有史以來最嚴重的管治危機，「修例三人組」竟然沒有一人需要問責下台！



由特首林鄭月娥到律政司司長鄭若驊到保安局局長李家超，迫於無奈，心不甘情不願，「行禮如儀」的唸稿「道歉」後，不是突然神隱，便是乾脆龜縮，不但無視沸揚民意，更沒有顯示「撥亂反正」的意志。這種消極退縮的態度，試問又如何能夠突破困局！



行政長官林鄭月娥已經十日沒有公開露面，只有閉門會客，前日她在禮賓府與四個警察評議會職方協會的主席及副主席見面，政府的新聞稿稱，林鄭月娥表揚警隊在現時的困難時刻仍然一如既往保持高度專業和克制，不偏不倚對違法行為採取執法行動，繼續為市民服務，她本人及管治團隊會繼續全力支持警隊，陪同出席的包括保安局局長李家超和警務處處長盧偉聰。政府新聞處只是發了新聞稿和一張照片，聲音影像欠奉。時局危疑震撼，政府不得人心，身為行政長官的林鄭連續兩周沒有出席行政會議，所有需要公開現身的日程亦都取消，真是匪夷所思。昨日新界鄉議局舉行「慶祝香港回歸二十二周年酒會」，去年為酒會主禮的林鄭月娥亦缺席，改由政務司司長張建宗主禮。



林鄭繼續聲沉影寂，自然引起諸多有關她的去留的揣測。不過，政府通過特定媒體「吹風」：「林鄭近日不公開露面，只是想維持低調；最近，林鄭曾與全體主要官員，開了五個小時集思會，研究如何重建市民信心，希望未來三年施政能更貼近民心。」所謂「政府消息」又透露：特首林鄭月娥日前在禮賓府會見香港友好協進會十多名成員，包括幾位全國政協常委及港區人大代表。林鄭表示，第一，中央對自己仍十分支持，她不想為中央增添麻煩，所以她一定不會辭職。第二，在現時的環境下，一定要支持警方。第三，不會成立獨立調查委員會，調查警方對示威者使用武力的情況。第四，不會答應不起訴「六一二」警民衝突的示威者。林鄭在會上說「好多人以為我死了，但我不會死得去」。原來她是鴨子划水，默默在做保住權位的工作，然後通過各種渠道和方式宣示打死不退的決心！



去留由不得林鄭，「聽候發落」的心情很複雜，最好還是不見人面！