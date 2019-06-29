在反對派刻意挑撥之下，整個社會瀰漫着不可理喻的仇警情緒，示威者一星期內第二次包圍警察總部，連警總招牌也被拆到甩皮甩骨，極盡侮辱之能事。更有甚者，連公院醫護人員也踩多腳，聲稱警方查案侵犯病人私隱，更有醫院警崗的警員被醫護人員辱罵為狗。警方旋即宣布，暫停多間公院的警崗當值，改為在醫院外圍巡邏。



眾所周知，公院每日都有大量病人及其他人士出入，有人的地方就難免有罪案發生，加上受傷的刑事案疑犯或受害者都會被送到醫院治理，警崗無疑能起多一重震懾作用，暫停警崗對誰都沒有好處。很可惜，如今連白色象牙塔都被政治入侵，醫護人員對警員無理取鬧有之，惡言相向有之，警方暫停醫院警崗的舉動可以說是無可奈何，也是仇警人士求仁得仁，然而「順應民意」之舉竟然也是錯，反對派政客聲大夾惡指摘警方「發脾氣」，「係邊個容許警方收納稅人錢發脾氣？」氣燄之囂張，恍似將警察當成自己的家中奴隸。



再看看那些舉行記者會批鬥警方的公院醫護團體，大都是熟口熟面的「政治醫生」，跟反對派同一鼻孔出氣，早前才就引入海外醫生撕破臉皮，為保自己飯碗勢要阻止外援來港，犧牲病人福祉也在所不惜。如今見到輿論轉向，風眼由醫界轉向警察，他們不趁機追打落水狗更待何時？說實在的，人們何曾見過這班政治醫生這麼關心病人的私隱和福祉？



香港已變成只問立場、不問是非的社會，幾乎日日都有大小動亂，政府固然無法運作，淪為落閘政府，現在連維持社會治安的警察都動輒得咎，寧願放軟手腳，不做不錯。反對派為了一己政治私利而廢掉警方武功，恐怕不用多久，黑社會就會宣告「廿四小時我話事」，南亞兵團更會乘機發難，香港不止陷入無政府狀態，更陷入無法治狀態，勢必墮入萬劫不復的深淵。