香港目前局勢即使不是危急存亡，也是風雨飄搖，特首林鄭月娥連續多天不露面，行政會議停開了兩個星期，於是惹來傳言滿天飛，甚至有網上評論員煞有介事，說林鄭已向北京遞上辭職信。



自從爆發號稱有百萬人的大遊行後，林鄭會否離職的問題一直是熱話，局勢時時在變，但本欄仍然維持十天前的看法，這問題要分兩個層面分析：第一，是林鄭會否主動辭職；第二，是中央會否要求林鄭問責下台。



第一個可能性很難判斷，女性一般的個性較柔弱，而林鄭會否如英國首相文翠珊般，因挺不住壓力而含淚掛冠，旁人不是她肚裏的蟲，實在不好說。第二個可能性是評論界很多人談論的，有些言之鑿鑿，說北京一定會因修訂《逃犯條例》激起民怨一事，要求林鄭問責下台，她只是在倒數日子而已。



筆者經常提醒自己也提醒旁人，思考問題盡量要避免落入條條框框，古代人有古代人的局限，現代有現代的局限，民主模式孕育下的人有其局限，專制模式孕育出來的又有另一種局限。譬如我們用民主社會的慣性思維去判斷專制政體之事，往往就容易誤判。



香港很多評論者都是受西式教育長大，判斷問題較容易不自覺地採用了民主社會的思維模式。在西方世界，領導人施政一旦惹起民怨，馬上問責下台，由一人一票選出繼任者，民怨便排解了。所以此地不少輿論領袖就依照這個思維套路作分析，二○一四年佔領行動後，便預言中央會馬上棄用特首梁振英，今日則預言中央很快會「斬殺」林鄭。



這就是思維判斷上容易出現的偏差，民主政體出事，主政者下台是解決問題；但一個封閉的政權出事，主政者下台可能非但解決不了問題，甚至會製造出新問題。而讓林鄭下台可能釀成亂事更多，正是北京最大的憂慮。