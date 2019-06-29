一言喪邦。顯然，美國總統特朗普並不信這一套，是以自他上任兩年多以來，其口不擇言經常惹來媒體或政要批評，不過特氏似乎習以為常，啱聽嘅就喜形於色的照單全收，唔啱聽嘅就一概以「假新聞」視之，在他主政下，白宮的謊言文化可謂一枝獨秀，美國民眾似乎也聽慣不怪。



最近，特朗普接受媒體訪問時又語出驚人，表示若俄羅斯政府於下一屆美國大選時，向他提供民主黨人的黑材料，他會欣然接受而且不會按規定通報聯邦調查局。呢啲說話，豈不是毫不避嫌的公然「勾結外國勢力」去影響選情？如此放言「高論」，特朗普是否想證明自己是一個「正直」的人？也許，美國司法部早前公布米勒負責的「通俄門」調查報告，並未能證實特氏有通俄的犯罪行為。



事實上，米勒報告出來後，特朗普依然坐穩他的總統寶座，民主黨也沒有啟動彈劾程序，這就難怪他益發風騷，在推特上發布模仿美劇《權力遊戲》風格的海報，向對手表示「遊戲結束了」，認為報告證明了他的清白。然而，四百多頁的米勒報告也強調特氏許多行為阻礙有關人員得出調查結論，這指控其實對他不利。米勒報告只是把個波交給國會，認為國會應該繼續調查，無奈議員之間意見分歧，主流意見多認為彈劾不如聚焦明年的大選，讓選民成為最後的仲裁者。



美國媒體最近亦炮轟特朗普的外交政策鹵莽，漠視正常外交，疏遠盟友，令美國在國際社會上的影響力不斷下降，咁搞落去，連帶軟實力也將拾級而下。之不過，特朗普睬你都傻，有權用盡，一向愛出格，譬如承認以色列非法吞併戈蘭高地，拒絕討論以總理內塔尼亞胡吞併部分西岸領土的計劃。而內塔尼亞胡亦「好識做」，把戈蘭高地一個殖民區命名為「特朗普高地」，特氏來年即使連任失敗，也有「高地」在我腳下可堪回味，人生晚景氣魄更壯，亦一樂也！