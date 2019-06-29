特區政府雖然已暫緩《逃犯條例》修訂，讓修例工作變相「自然死亡」，但反對派仍咬住不放，繼續他們議會內外的不合作運動，務求令政府和社會陷入半癱瘓狀態。反對派不會放過任何一個可以挑撥香港與中央矛盾的機會，特別是在G20峰會期間，與外國勢力一唱一和，騎劫民意，為了政治利益，不惜將香港當作中美談判的籌碼。他們最新動作是炒作中環軍用碼頭相關法例修訂，即把中環海濱其中一百五十米的一段劃作小型軍用碼頭、並交由解放軍作管理的軍事用地審議。



反對派近期透過「反送中」一詞，成功將修訂《逃犯條例》妖魔化，這次重施故技，提出「割地送中」口號，旨在重複號召一切反政府的力量，希望深化顛覆香港社會秩序。我們在此必須義正詞嚴反駁，以正視聽。



首先，相關法例早前也有成立小組完成審議，「先刊憲，後審議」是按照常規辦事，絕非反對派所言甚麼繞過程序，有不可告人的詭計。而在剛過去的立法會會議上，張華峰議員臨時提出休會待續議案，討論修訂《逃犯條例》引致社會撕裂，政府應有措施恢復社會秩序、穩定營商環境等。反對派批評建制派提出休會辯論旨在拖延時間，逃避討論，令中環軍用碼頭相關的修正案未有時間討論，而由於這些技術性法例修訂屬於「先刊憲，後審議」種類，如果沒有提出修訂，就會在六月二十九日自動生效。



老香港都會記得，添馬艦在港英時期是一個海軍基地，期間有不少軍艦停泊。一九九四年中英協商訂立的《就香港軍事用地未來用途的安排互換照會》中，也指出香港回歸祖國後將海軍基地遷往昂船洲的同時，在中環海濱保留一段一百五十米作軍用碼頭之用，而該碼頭的陸上建築部分已完成多年，由於相關工程規模很小，故一般市民都沒有留意。只是，由於未完成相關的法例修訂，所以並沒有正式使用。現時該海濱地段被欄杆圍封，佔地面積約○點三公頃，市民暫時未能使用，反而在通過法例後，解放軍雖然擁有管理權，但同時承諾在日常沒有使用和沒有軍艦停泊時，會開放給市民使用，可說是一個與民共享的軍事碼頭，這些都是反對派不會告訴市民的。



其實，在關鍵的核心地段設立軍事設施，是常見而合理的。例如一二年倫敦奧運期間，皇家海軍戰艦海洋號就停泊在泰晤士河格林威治河段，以應付可能出現的軍事及恐襲風險。萬一日後中國出現戰爭風險，香港作為國家的主要金融中心，軍艦作為區域布防是保護維港兩岸最靈活的防務部署，故軍用碼頭是有實際需要的。而且駐港解放軍多年來軍紀嚴明，國家也為香港一年省下三數百億元的軍費開支。



眾所周知，香港是中國不可分割的一部分，再說，劃出的一小塊地仍是會執行香港特區的法律，何來反對派政客的所謂「割地送中」？反對派的潛台詞就是不想承認香港是中國的一部分，但他們明知實質上港獨不可行，就想透過這種洗腦式口號，建構一種意識形態上的港獨，將拒中仇中強加於香港人的身份認同上。對於這司馬昭之心，我們不得不嚴加提防。