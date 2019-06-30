功夫茶：大鼠戊肝又一宗　開門揖疫必惹禍

特區老頂龜縮多時，拋出一句「唔會死得去」。實情係香港正值多事之秋，政治已經亂過亂世佳人，再加上政府防疫不力，中門大開，各種奇難雜症殺到埋身，再咁落去，呢班庸官未死香港已經係咁先。



唔係誇張㗎！這邊廂黃大仙慈樂邨錄得多一宗人類感染大鼠戊型肝炎，成為今年內本港第六宗個案，那邊廂日本腦炎死灰復燃，粉嶺祥華邨出現兩年來首宗個案，連同之前嘅麻疹、登革熱等等……多疫拍門，是但爆一瓣，都肯定死得人多。



先講講大鼠戊型肝炎呢筆。食環署滅鼠之廢之懶，早就街知巷聞，有口皆悲。好似今次出事嘅黃大仙區咁，有地方人士反映，街坊見住隻老鼠入屋打個「白鴿轉」，嚇到鼻哥窿都冇肉。仲有因為附近慈雲山街市翻新，鼠輩移師慈樂邨「走來走去」，旁若無人，當正遊樂場，都咪話唔恐怖。



老規矩嘞，每次爆親大鑊，官老爺例必亡羊補牢，做騷咁做，食環署職員尋日拿拿臨落邨清理渠道，拔除雜草，如果平時有一半咁積極，就唔使搞成今日咁喇。鬼咩，食環署平時接到屋邨投訴後，一味扮晒君子「動口不動手」，淨係向房署「提供滅鼠意見」就當交咗功課，平均每半年至落邨巡一次，唔出事至奇！照咁睇嚟，港府係威係勢搞嗰個「全城清潔運動」，到底有冇料到，畫公仔都唔使畫出腸喇啩！



話時話，香港區區有鼠患，點止黃大仙咁簡單。西貢區被譽為香港嘅後花園，環境夠清幽喇啩，一樣被老鼠攻陷。仲有港島南區，早排有政黨調查發現，六成街坊不滿衞生情況，當中有四成人認為鼠患嚴重，區內唔少地盤同埋空置店舖淪為鼠竇，有食店甚至因為不堪鼠患困擾而無奈搬遷，名副其實「搵食行遠啲」。最好笑嘅係，之前港府放聲氣話要開發南區景點，分流內地旅客，當堂畀人鬧到趴街，查實使鬼勞煩搞事分子「光復」咩，旅客見到咁烏煙瘴氣，一早走夾唔抖喇！



鼠患愈演愈烈，蚊患同樣唔講得笑。誘蚊產卵指數多年來一直被批評出現滯後，反映唔到最新情況，官老爺先至死死地氣由每三星期公布一次，改為每周公布一次。仲有吖，人哋外國一早採用紫外光滅蚊機甚至透過基因科技降低雄蚊生殖能力，反觀食環署一本通書睇到老，獨沽噴灑蚊油一味，日本腦炎、登革熱等疫症此起彼伏，就係咁解。



古人相信每逢亂世疫症橫行，老百姓「若能知瘟鬼名字，鬼不敢加害；三呼其名，其鬼自滅」。港產官僚開門揖疫，擺明係現代版「瘟鬼」，大家知點做喇！



