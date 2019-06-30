世界視線：世貿改革成戰場　大阪軌道難順暢

俄羅斯總統普京說，不期望G20峰會可帶來甚麼實質成果。的確，圓桌會議僅得一天，雙邊會談此起彼落，往往見分歧多於見合作，世貿改革就是一例。普京傾向維持原狀，特朗普卻不放在眼內，世貿這個維繫多邊貿易的國際組織，隨着美國發動單邊攻勢而變成無牙老虎。事實證明，華府利用關稅戰和單邊制裁，比起透過世貿內部調解仲裁機制更有效迫使多國重返談判桌，開出更多有利美國的交易條件。既然雙邊對壘比多邊整合有利，又何需經過世貿？



不少國家鑽世貿的漏洞佔盡便宜，成為特朗普揚言退出的原因，但捱打者需要世貿，為了維護組織的地位，改革就成了多邊主義者的義務。世貿必須促成公平貿易，解決非自由經濟體所造成的矛盾，但美國等不及了，月初阻擋任命上訴法官，間接廢掉它仲裁爭端的武功。為阻美方繼續削弱世貿，歐盟、日本和中國就需倚重改革。



東道主、日本首相安倍晉三積極為自由貿易建功，力爭在明年六月世貿部長級會議前取得實質進展，並將制訂規則的談判框架稱作「大阪軌道」。透過數碼經濟規範化，推動數據自由流通和技術革新，聽起來百利而無一害，但印度總理莫迪率先反對，稱「數據是一種新的財富形式」，拒絕全面開放。事緣印度儲備銀行已限令跨國企業必須將金融數據儲存在印度境內。莫迪築起貿易壁壘發大財，當然要阻止安倍的軌道得逞。



一些地方流通，另一些不可，構成貿易不平等。既然不流通者方為有利，美國自然選擇孤立主義，用貿易壁壘勒索好處。但在數碼經濟問題上，美方的角色恰好相反，我方流通，對方不流通，變相自己吃大虧。特朗普在會上示範了甚麼叫雙重標準，反對限制數碼貿易和數據本地化，替安倍向印度施壓。不過莫迪絕不退讓，表明擁有十億用戶的印度將成為世界第二大市場，印度的行動和選擇將決定全球趨勢的走向。在自由貿易有大國擋路、部分國家高舉單邊主義的情況下，「大阪軌道」看來難以暢通。



