神州觀察：京城毒品亦氾濫　保護大傘遺害深

都說京城北京不僅是千年古都，更是中國的政治中心，惟天子腳下亦非太平地，毒品犯罪猖獗；北京市警方日前公布禁毒成績單，無論是毒品數量及毒品案件都令人觸目驚心，而京畿重地亦被毒品攻陷，可見神州大地更是氾濫成災。



據官方通報，北京警方近日將全市近期收繳的一點六噸毒品進行了集中銷毀，包括冰毒、海洛英、可卡因、大麻以及新型毒品等。去年以來，全市共破獲逾九百宗毒案，拘捕五千多名涉毒疑犯。警方坦承，受到當前國際、國內毒情形勢複雜影響，北京仍處於毒品問題蔓延期，毒品從外地流入北京的勢頭沒有減弱，毒品犯罪手段更加隱蔽，新型毒品濫用呈現增長。



另據官方資料顯示，北京市前年登記在冊吸毒人員已達三萬六千名，吸毒人數年年增長。而京城毒品氾濫，亦反映全國禁毒形勢依然嚴峻。其實，最高人民檢察院日前曾通報，去年至今，全國檢察機關共批捕毒品犯罪案件近十四萬人，並強調要嚴厲打擊涉毒黑惡勢力犯罪，深挖背後的「保護傘」，可見毒品犯罪禁之不絕的原因，正是由於販毒集團背後的公權力保護傘。



當然，內地近年掃毒力度不可謂不大，然而層出不窮的保護傘往往令禁毒成效事倍功半，甚至前功盡棄。君不見，陝西有掃黑辦主任入股黑幫企業，山西、廣西、江西、湖南、福建有公安禁毒大隊長販毒庇毒，這些公檢法部門官員的保護傘，或為毒販提供方便，或通風報信，毒品又豈能不氾濫？



事實上，京城亦不缺保護傘，北京市今年以來，各級紀檢監察機關共收到涉黑涉惡腐敗和保護傘問題線索一千一百五十五件，立案一百七十件，移送司法機關三十四人。京城尚且如此，各地保護傘自然是遍地開花。



值得關注的是，據北京警方披露，流入京城的毒品部分來自跨國走私，早前更搗毀一條從南美中轉北京，轉運香港、東南亞的毒品走私通道，可見毒品源頭主要來自境外，而販毒手段和渠道，更與香港黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團近期瘋狂出貨情況相似。



「上海仔」身負兩案四罪被香港警方通緝，但有警方及律政司兩把保護傘庇護，令其聞風先遁，潛逃海外遙控毒品王國，源源不斷向中國及東南亞國家輸送毒品。不可思議的是，盤據中國周邊的「上海仔」，半年多以來至少已涉及近六十宗毒品大案，卻至今仍然逍遙法外，不得不令人質疑其背後的保護傘究竟有多大？



顯然，如果沒有徹底堵住跨境販毒犯罪的源頭，沒有將盤據周邊的毒梟一網打盡，沒有徹底打掉涉毒黑惡勢力背後的保護傘，神州毒品禍害只會愈來愈嚴重！



