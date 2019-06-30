正論：風雨飄搖警權毀　置之死地而後生

今個六月，陰風怒號，濁浪排空，一場蓄謀已久的政治風暴將港府徹底打垮，警方更被推到風口浪尖，總部兩次被圍，警員天天被罵，警權淪喪，威信掃地。可以毫不誇張地說，警隊自回歸以來，從來沒有受過如此奇恥大辱，士氣亦從來沒有如此低落過。這一切絕非偶然，既是反對派的精心部署，也是警隊過去不爭氣，亂象叢生埋下的禍根。



世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。反對派借修訂《逃犯條例》發難，成功挑起社會仇警情緒，背後當然有其不可告人的政治目的，但「黑警」、「警犬」……一個個羞辱式的大字噴在警總外牆，示威者對警方那種咬牙切齒的恨意，依然令人怵目驚心。有人說，港府施政無能，反對派又瘋狂煽動，站在最前線的警員夾在官民之間，難免成為磨心。這樣說固然沒錯，但想深一層，就知道事情絕非這麼簡單，仇警情緒不是一朝一夕而來，內裏有更深層原因。



可以看見，警隊近年形象低落，民望是紀律部隊中的包尾大幡，不是犯淫就是染黑，不是充當無間道就是構陷好人，不是監守自盜就是知法犯法，節操跌碎一地。例如有淫警將警署當陽台，強姦女報案人；又如好人當賊辦，「老屈」智障男殺人；而「休班警」犯案纍纍，已到了被人出書嘲諷的地步。至於警黑勾結的無間道電影情節更非虛構，不僅廉署過去曾多次偵破同類案件，單是兩案四罪在身的泰國大毒梟、本地黑幫前坐館「上海仔」郭永鴻，就因為有警方保護傘包庇，退休前警司甚至充當其馬仔、警方前高層毫不避嫌出席其嫁女宴並坐到主家席，以致上海仔每次都可聞風先遁，棄保潛逃，逍遙法外，讓人見識何謂兵賊一家親。



昨日因，今日果。正是警隊自甘墮落，讓反對派有可乘之機，年輕人的怒火才會一點即着，釀成今日警權受辱的惡果。然而明眼人都知，反對派挑起連串事端，不是為了公平正義，更不是為了爭取民主，他們無非為了奪權，為了引外部勢力入關，為了打擊中央。明乎此，他們必須鬥臭鬥垮警方的原因不言自明，惟有令政府武裝動彈不得，動輒得咎，香港陷入無法無天的境地，他們才能為所欲為。



眼下的香港混沌一片，反對派的凱歌隱隱奏起，已有外國商家擔心示威堵路而拒絕來港洽談生意，加上今年首季經濟增長創下十年來最低增幅，敲響了經濟下行的警鐘。面對此情此景，港府節節敗退，潰不成軍，就連七一升旗禮也傳出可能改在室內舉行，猶如驚弓之鳥，與反對派的囂張猖狂恰成鮮明對比。君不見，反對派連駐港解放軍的中環海濱軍用碼頭也不放過，號召示威者剪爛圍網衝入佔領；他們更號召七一衝擊金紫荊廣場，弄致風聲鶴唳，國旗和區旗能否在回歸慶典上照常升起，成為所有愛國愛港者心頭之憂。繼續這樣鬧下去，港不成港，家不成家，兩制不成兩制，一國勢必無從談起！



此誠危急存亡之秋也，退一步粉身碎骨。故此，我們不能失去警隊，我們只能支持警隊。不為別的，就為了香港大局着想，為了香港長遠利益謀劃，為了香港能夠重新出發。「可憐一炬成焦土，留與東京說夢華。」反對派不惜實行「焦土政策」，將香港搞得翻天覆地，動亂不止，無日安寧，他們根本不想香港好，他們只想香港死。無奈港府軟弱無能，特首不敢公開露面，高官胡混度日，全部都是扶不起的阿斗，一旦連警權都陷落，法治失守，制度無存，社會失序，香港還剩下甚麼？一國兩制別說行穩致遠，連如何維持下去都成問題矣。



正如我們之前指出，警隊是守護香港法治的第一道防線，沒有法治，沒有警隊，天下大亂，香港勢必萬劫不復。試想想，社會一味盲目仇警，一旦警方執法放軟手腳甚至不執法，南亞兵團興風作浪，黑社會橫行肆虐，香港淪為罪惡城，這對誰人有好處？更何況，這道防線要是失守，香港全面落入外部勢力和反對派手中，別說一國兩制垂範台灣的意義將永遠失去，中國崛起難上加難，更要命的是法治蕩然，經濟衰落，香港勢必民不聊生。從阿拉伯之春到茉莉花革命，從中東到北非，莫不被「顏色革命」弄得破破落落，足以說明一切。



實迷途其未遠，覺今是而昨非。昨日，又見反對派政客帶領群眾到軍用碼頭鬧事，又見警員被他們指着鼻子痛罵，有些警員垂頭喪氣，有些警員忿忿不平。不諱言，現在的警隊已經衰到貼地，已經不可能更衰，是時候重新出發、扭轉形勢、從零開始重建威信了。首先，警隊必須檢討自身不足，振作起來，強硬起來，不止對外強硬，對內更要強硬，將內部所有枯枝、害蟲剷除，充當黑幫保護傘的固然要清算，即使已退休的前警務人員同樣不能放過，舉凡敗壞警隊名聲的，雖難必誅，雖遠必誅。



更重要的是，警隊辦案必須公平公正，伸張正義，不要一味對付一樓一鳳、街頭擺賣的阿婆阿伯、魚毛蝦仔等替罪羔羊，要對付就對付大毒梟，要打就打大老虎，要拉就拉黑社會頭子，要鎖就鎖反中亂港幕後黑手。正如有人指出，警察有優厚薪酬，是納稅人供養他們的，為市民服務天經地義。惟有為民除害，除暴安良，真正對得起警帽上的徽號，真正對得起納稅人，令市民安居樂業，民意自自然然就會站在警方一邊。



置之死地而後生，物不至者則不反。現在香港群魔亂舞，妖氣沖天，港府搖搖欲墜，危如累卵，警隊就像沙漠中最後一滴水，倘連這滴水都蒸發消失，後果不堪設想。此所以，警隊必須有幡然悔悟、改過自新的勇氣，而市民更須擦亮眼睛，看清楚誰人愛護香港，誰人守衞香港，誰人破壞香港。大亂之後能否迎來大治，兩制能否力挽狂瀾於既倒，全在一念之間。



