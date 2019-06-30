中國對美國的態度與立場正逐步強硬，對美國可能的各方面攻擊，包括金融戰，也逐步安排應對之策來對付。而且更重要的是，中國在外交上開始主動出擊，與俄羅斯緊密合作是向美國表態，中俄合作是美國逼成，而中俄合作是中國的財力、經濟競爭力與俄羅斯的軍力、政治意志力結合，不是美國所能輕易戰勝。



與此同時，俄羅斯正與德國合作，北溪二號氣管加快動工，美國聲稱制裁任何參與的企業也沒法阻止。歐盟在英國「脫歐」之後，在德國、法國主持下走獨立於美國的外交與軍事路線，將會使美國圍堵俄羅斯戰略失敗。



而中國與日本的合作，在第三國市場讓中日企業合作，便是日本的財力與中國的建設力結合。日本有亞洲開發銀行長年工作積累的經驗與成果，把本來日本與中國惡性競爭扭轉為互補合作，在東南亞、中亞乃至東南歐，都會是雙贏之局。與中國合作，日本與美國的關係會變得疏離。也是出自對美國單邊主義霸權的恐懼與不安（也因此挑起對美國自一九八五年對日本經濟霸凌的仇恨），日本要與中國合作。



當美國企業要從中國撤退出來，日本補上，正好借中國市場、中國的科研與人才，重振日本的工業。日本人口急跌，東南亞的投資不足以支持日本經濟重振，日本在美國的投資又岌岌可危，與中國的全面經濟合作，可能是日本最後的機會。日本的深思熟慮走出這一步，便是脫美親中。美國無法破解北韓之局，日本更沒有其他選擇了。



俄德歐在西，中日在東，而中東南亞也不是美國所能左右，反而在敍利亞、阿富汗，美國怎樣做都無法挽回失敗撤軍的命運。在這樣的大形勢之下，中國為甚麼不強硬起來？一是維護國家利益，爭取國民支持，示範於國際；二是順水推舟，中國把美國「紙老虎」的原形暴露，會爭取更多的國際支持和倣效，美國單邊主義便遭遇到全球多邊主義的極大多數國家的還擊抗拒。美國經濟與軍事是外強中乾，真的硬碰起來，便要急急退縮。美國威嚇伊朗反而被伊朗嚇退，正是明證！



事實上，中美之爭是全方位、多領域的，主要原因是美國攻擊中國，但是貿易戰的僵持不下，很難有所得益，弄得不好反而要退讓。華為等的科技戰進展有限，也觸發起國際上的不滿與猜忌。金融戰還未開始，但中國守着外匯管制與香港的離岸市場，美國便難以入手。美國要減息刺激經濟，匯率戰、利息戰也難有優勢。



甚麼時候中央政府在香港問題上也翻盤呢？