特朗普在和北京搞大國競爭、開打貿易戰中，麾下有五大「鷹爪」：副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、國家安全顧問博爾頓、前首席策略師班農、國家貿易委員會主任納瓦羅。這是一個對華強硬的「戰鬥團體」，經常輪番上陣攻訐、打擊中國。他們的表現，無論是談判桌上還是製造輿論、欺騙世人方面，特朗普都非常欣賞，且深受他們影響。特朗普的信口開河、胡說八道以及許多丟人現眼之談，往往來自他們，是特朗普向這些鷹爪們學舌，成了鸚鵡。



五大鷹爪中，副總統彭斯最是狂妄，殺氣騰騰，大量發表誣衊中國、威脅中國的長篇大論，叫囂要和中國「新冷戰」，還把他參加過韓戰的叔叔搬出來吹捧一番，好像他已作好了「接過父輩手中槍」要和中國隨時幹一仗似的。彭斯還首先會見了香江反中亂港集團中的訪美漢奸，接受他們的黑材料，威脅要取消香港的關稅地位。



五大鷹爪中的蓬佩奧對華兇狠更是很「有道理」，他在冷戰時期從過軍，又擔任過中央情報局局長。美國媒體說：這個人有「反華基因」，會是一個「更危險的國務卿」，他早就是「共和黨內極端保守派茶黨運動的一員」，「熱心獨立戰爭史」，他對極右保守勢力代表人物特朗普上台推出的「美國優先」最是支持。他繼彭斯之後，會見了第二批香港漢奸團。



至於五大鷹爪中的博爾頓，很早就攻訐「北京有系統地在全球貿易中弄虛作假，佔了美國市場開放的便宜」，「藉以獲取了強大的經濟和軍事實力」。博爾頓還鼓吹美國必須考慮解除對台灣的「自我限制」，他與「台灣地區的安全事務負責人李大維」會面，被稱為「沒有底線的白宮主戰派」。



那個叫班農的傢伙則最早從六個方面妄言「中國已經成為美國最大敵人」，聲稱「一百年後人們會記得我們為阻止中國稱霸世界所做的努力」。而納瓦羅則被稱為「鷹派中的鷹派」，他最早「發現」中國「竊取了美國的工廠和工作崗位」，造成了二千五百萬工作崗位流失，特朗普誇他「其論點和分析令我折服」。